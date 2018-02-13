عضویت ۸۲۸۰ فارغ التحصیل بخش کشاورزی در نظام مهندسی گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عابدی ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گلستان که در گرگان برگزار شد، اظهار کرد: هدف نظام مهندسی کشاورزی برون سپاری فعالیت های دولت به فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی ودر راستای اصل ۴۴ است.

عابدی اظهار کرد: نظام مهندسی کشاورزی گلستان هشت هزار و ۲۸۰ عضو دارد که در ۲۲ رشته کارشناسی تا دکتری تحصیل کرده اند و حدود ۶۰ درصد اعضا شغل مناسب در این زمینه ندارند.

وی با بیان اینکه در زمینه فروش سم تمام مراحل واگذاری مجوز توسط نظام مهندسی انجام می شود: در هر مجوزی دو شغل مستقیم ایجاد می شود و تاکنون ۳۸۳ مجوز در سطح استان صادر شده است.

عابدی اظهار کرد: مجوز فروش سم به رشته های گیاهپزشکی و رشته های مرتبط تولیدات گیاهی با سه سال سابقه کار واگذار می شود.

وی گفت: در بخش مستثنیات از اداره کل منابع طبیعی گله مند هستیم، چرا که از سال ۹۱ و طی تفاهم نامه ای که در سطح کلان با این اداره کل بسته شده بود این بحث به کارشناسان نظام مهندسی کشاورزی واگذار شده بود و ۵۴ نفر در قالب ۱۸ شرکت دراین زمینه فعالیت می کردند، اما طبق نامه ای که برای ما ارسال کردند این همکاری از سوی اداره کل منابع طبیعی کاهش پیدا کرد.

عابدی ادامه داد: در سال ۹۵ مبلغ درآمد از این بخش ۴۸۰ میلیون تومان بوده امااین درآمد در سال جاری به ۳۲ میلیون تومان در دوماه اول و از تیرماه کلا به صفر رسیده است.

وی گفت: البته پیگیری های زیادی از سوی نمایندگان مجلس انجام دادیم و طی چند روز گذشته نامه ای به دست ما رسیده است که ازچند روزآینده این مشکل در بخش مستثنیات برطرف شود.

عابدی گفت: پلاک گذاری تراکتور از سال ۹۴ در استان شروع شد و در آن زمان عمر در نظر گرفته شده برای پلاک گذاری تراکتور ۱۳ سال بود و ازبین هفت هزار تراکتور واجد شرایط چهار هزار و ۱۸۲دستگاه پلاک گذاری شده است.

وی تصریح کرد: اما از انتهای سال ۹۵ از سوی پلیس راهورنامه ای ارائه شد مبنی بر اینکه شرط پلاک گذاری تراکتورها باید بر اساس بیمه باشد که این امرمنجر شد پلاک گذاری تراکتورها کاهش پیدا کند.

رئیس نظام مهندسی کشاورزی گلستان گفت: جلسات زیادی در این زمینه با شرکت های بیمه برگزار شد ومقرر شد یکی ازشرکت های بیمه به شکل سه ماهه، ۶ ماهه و یک ساله اقدام به بیمه تراکتورها کنند تا صاحبان این تراکتور ها در صورت تمایل فقط در زمان های فعالیت تراکتور آن را بیمه کنند.

وجود ۲۳ هزار تراکتور واجد شرایط پلاک گذاری در گلستان

وی با بیان اینکه سن تراکتورها برای پلاک گذاری از ۱۳ به ۲۵ سال رسیده است، گفت: در حال حاضر ۲۳ هزارتراکتور در سطح استان واجد شرایط پلاک گذاری هستند.

عابدی در رابطه با میزان بذر توزیع شده در استان توسط سازمان نظام مهندسی اظهار کرد: از ۳۴ هزار تن بذر توزیع شده در استان دو هزار و ۳۰۰ تن بذر توسط سازمان نظام مهندسی توزیع شده است.

وی ادامه داد: ۴۸۳ شرکت عضونظام مهندسی هستند و از این تعداد ۱۷ شرکت در بخش منابع آبی و خاکی فعالیت می کنند و بسیاری از این شرکت ها نیمه فعال هستند.

عابدی اظهار کرد: لازم است دستگاه ها همکاری بیشتری با سازمان نظام مهندسی کشاورزی داشته باشند مخصوصا که پتانسیل خوبی در بحث آب و خاک وجود دارد و دستگاه ها می‎توانند از این ظرفیت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در واگذاری کارها بهرهمند شوند.