علی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: ۵۲ شرکت حملونقل مسافر در استان فعالیت دارند که بخش عمده حملونقل با اتوبوس و مابقی مینیبوس و سواری است.
وی متذکر شد: ۴۰۰ دستگاه اتوبوس، ۲۰۰ مینیبوس و ۵۲۰ سواری در ناوگان حملونقل عمومی استان آماده خدمترسانی به مسافران است.
رحمتی با اشاره به آمادهسازی مقدمات سفرهای نوروزی اضافه کرد: به زودی زمان پیشفروش اینترنتی تهیه بلیط اعلام میشود.
وی به نظارت بر عملکرد روند خدمت رسانی به مسافران اشاره کرد و بیان داشت: با هرگونه رفتار مغایر با آیین نامه و ضوابط تعریف شده از سوی رانندگان برخورد می شود.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تأکید کرد: علاوه بر حملونقل مسافران، به منظور خدمترسانی راهدارخانههای بینراهی نیز در وضعیت آمادهباش خواهند بود.
رحمتی متذکر شد: ۳۹ دوربین در محورهای مواصلاتی استان مستقر شده است که ۲۸ مورد دوربین ثبت تخلفات است.
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