علی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: ۵۲ شرکت حمل‌ونقل مسافر در استان فعالیت دارند که بخش عمده حمل‌ونقل با اتوبوس و مابقی مینی‌بوس و سواری است.

وی متذکر شد: ۴۰۰ دستگاه اتوبوس، ۲۰۰ مینی‌بوس و ۵۲۰ سواری در ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان آماده خدمت‌رسانی به مسافران است.

رحمتی با اشاره به آماده‌سازی مقدمات سفرهای نوروزی اضافه کرد: به زودی زمان پیش‌فروش اینترنتی تهیه بلیط اعلام می‌شود.

وی به نظارت بر عملکرد روند خدمت رسانی به مسافران اشاره کرد و بیان داشت: با هرگونه رفتار مغایر با آیین نامه و ضوابط تعریف شده از سوی رانندگان برخورد می شود.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تأکید کرد: علاوه بر حمل‌ونقل مسافران، به منظور خدمت‌رسانی راهدارخانه‌های بین‌راهی نیز در وضعیت آماده‌باش خواهند بود.

رحمتی متذکر شد: ۳۹ دوربین در محورهای مواصلاتی استان مستقر شده است که ۲۸ مورد دوربین ثبت تخلفات است.