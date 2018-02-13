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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۰۴

مدیرکل حمل‌ونقل جاده‌ای اردبیل در گفتگو با مهر؛

۵۲ شرکت حمل‌ونقل مسافران نوروزی اردبیل را جابه‌جا می‌کنند

۵۲ شرکت حمل‌ونقل مسافران نوروزی اردبیل را جابه‌جا می‌کنند

اردبیل – مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیل گفت: ۵۲ شرکت فعال حمل‌ونقل مسافران نوروزی این استان را جابه‌جا می‌کنند.

علی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: ۵۲ شرکت حمل‌ونقل مسافر در استان فعالیت دارند که بخش عمده حمل‌ونقل با اتوبوس و مابقی مینی‌بوس و سواری است.

وی متذکر شد: ۴۰۰ دستگاه اتوبوس، ۲۰۰ مینی‌بوس و ۵۲۰ سواری در ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان آماده خدمت‌رسانی به مسافران است.

رحمتی با اشاره به آماده‌سازی مقدمات سفرهای نوروزی اضافه کرد: به زودی زمان پیش‌فروش اینترنتی تهیه بلیط اعلام می‌شود.

وی به نظارت بر عملکرد روند خدمت رسانی به مسافران اشاره کرد و بیان داشت: با هرگونه رفتار مغایر با آیین نامه و ضوابط تعریف شده از سوی رانندگان برخورد می شود.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تأکید کرد: علاوه بر حمل‌ونقل مسافران، به منظور خدمت‌رسانی راهدارخانه‌های بین‌راهی نیز در وضعیت آماده‌باش خواهند بود.

رحمتی متذکر شد: ۳۹ دوربین در محورهای مواصلاتی استان مستقر شده است که ۲۸ مورد دوربین ثبت تخلفات است.

کد مطلب 4226862
محمد میرزایی ناطق

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