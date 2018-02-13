پایش اطلاعات موبایل کارکرده در طرح رجیستری/ شناسایی گوشیهای خاموش

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فلاح جوشقانی در جمع خبرنگاران و در حاشیه کنفرانس تخصصی اینترنت اشیاء با اشاره به اجرای طرح رجیستری گفت: مرحله سوم این طرح از ۲۸ بهمن ماه و برای برند ال جی آغاز می شود و مشترکان و خریداران این گوشی باید دقت داشته باشند که در زمان خرید شناسه گوشی، شماره فعالسازی و سیم کارت خود را از طریق شماره گیری کد دستوری *۷۷۷۷# انجام دهند.

وی اضافه کرد: با ثبت گوشی های ال جی خریداری شده از این تاریخ در شبکه، سایر گوشی های این برند که از سوی خریداران ثبت نشده اند، قاچاق محسوب می شود و از شبکه مخابراتی قطع خواهند شد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی با اشاره به برخی موارد مطرح شده در مورد قطع گوشی هایی که پیش از این خریداری شده بود و در شبکه استفاده نمی شود اما هم اکنون در شبکه استفاده می شود، گفت: از اواخر مهرماه و با آغاز فرآیند پایش شبکه مخابراتی، ۱۲۰ میلیون شماره شناسه گوشی (IMEI) که متعلق به گوشی های در دست مردم بود پایش و در شبکه ثبت شد. این تعداد مربوط به گوشی هایی بود که در آن بازه زمانی به صورت فعال مورد استفاده قرار داشت.

وی افزود: هم اکنون در این بازه زمانی ممکن است برخی که تاکنون از گوشی های قدیمی خود استفاده نکرده باشند، در اجرای طرح رجیستری مشمول این طرح شده و شبکه گوشی آنها را به دلیل ثبت نشدن غیرقانونی تشخیص دهد و به همین علت برای آنها پیامکی مبنی بر اینکه ظرف یک ماه گوشیشان از شبکه خارج می شود ارسال شده است.

معاون وزیر ارتباطات اضافه کرد: مشترکانی که با این مشکل مواجه شده اند می توانند با تماس با شماره ۰۹۶۳۶۶ این مشکل را برطرف کنند، چرا که شبکه در مورد نو و یا دست دوم بودن این گوشی ها تشخیص نداده است.

وی افزود: مضاف بر این، ما قصد داریم از طریق اپراتورها و سامانه های موجود اطلاعات دو سال قبل گوشی هایی که در شبکه فعال بوده اند را شناسایی و پایش کنیم که گوشی هایی را که در این بازه زمانی ممکن است خاموش باشند اما مجدداً به شبکه بازگشته اند شناسایی شوند و پیامکی برای قطع رجیستری به آنها ارسال نشود.

وی گفت: فرآیند تغییر مالکیت گوشی نیز در سامانه رجیستری دیده شده است و متقاضیان می توانند در صورتی که می خواهند سیم کارت جدیدی روی یک گوشی استفاده کنند از طریق کد دستوری *۷۷۷۷# فرآیند تغییر مالکیت را طی کرده و گوشی و سیم کارت خود را قابل استفاده کنند.

کلاهبرداری از شماره های هوشمند ۹۰۹ پیگیری می شود

فلاح جوشقانی در مورد برخی موارد سوء استفاده از ناآگاهی کاربران در استفاده از شماره های هوشمند تلفن ثابت گفت: سرویس شبکه هوشمند با کد ۹۰۹ یک سرویس تجاری است که برای کسب و کارها تعریف شده و طی آن کسب و کارها با قرارداد اپراتور از این خطوط برای ارائه خدماتشان به مردم استفاده می کنند.

وی افزود: مطابق با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات، هزینه استفاده از این خدمات باید قبل از ارائه خدمت، به مردم اعلام شود و این هزینه نیز در قبوض تلفن ثابت مشترک درج خواهد شد. چنانچه مواردی بوده است که کسب و کار مورد نظر مازاد بر این موضوع هزینه ای را از مشترک دریافت کرده باشد، مورد تائید ما نیست و باید بررسی شود.

وی با تاکید بر اینکه برخی شکایات از سامانه شماره های هوشمند ۹۰۹ به ما اعلام شده است، گفت: مشترکان نسبت به میزان پرداخت، اعتراضاتی داشته اند که این موارد را در سامانه ۱۹۵ بررسی کردیم. اما اینکه از طریق این شماره مبالغی پول رد و بدل شود و یا اقدامات دیگری صورت گیرد موضوعاتی است که تاکنون گزارش نشده و چنانچه مشترکی با این موارد روبرو شده است، آن را از طریق سامانه ۱۹۵ به رگولاتری اطلاع دهد.

وی تاکید کرد: هزینه این سرویس باید به صورت دقیقه ای و با اطلاع مشترک روی قبض تلفن ثابت بیاید و مشترکان باید توجه داشته باشند که به هیچ عنوان هزینه دیگری از دریافت خدمات شماره های ۹۰۹ نباید پرداخت کنند.