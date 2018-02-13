۱۱۶ میلیارد تومان تسهیلات کشاورزی خراسان جنوبی جذب شد

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم ولی پور مطلق پیش از ظهر سه شنبه در جلسه تبیین برنامه‌های مرتبط با اشتغال وزارت جهاد کشاورزی در خراسان جنوبی بیان کرد: برای سال جاری ۵۵۰ میلیارد تومان تسهیلات بخش کشاورزی داشتیم که از این میزان ۱۱۶ میلیارد تومان جذب شده است.

وی با اشاره به سامانه کارا بیان کرد: تاکنون ۹۶۰ میلیارد تومان در زمینه اشتغال پایدار و توسعه روستایی و عشایر در این سامانه ثبت نام کرده اند.

رئیس سازمانجهاد کشاورزی خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین ۲۴۰ میلیارد تومان نیز در زمینه اصلاح خاک و کشاورزی در سامانه کارا ثبت نام داشته اند.

سرپرست اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی هم در این جلسه بیان کرد: تاکنون در سامانه کارا هزار و ۷۱۰ طرح ثبت نام شده که از این تعداد هزار و ۴۳۱ مورد مربوط به جهاد کشاورزی است.

غلامرضا اشرفی با بیان اینکه تعهد اشتغال حوزه کشاورزی در سال جاری ۸۰۰ نفر بوده است، افزود: تاکنون ایجاد اشتغال برای ۷۶۷ نفر معادل ۹۶ درصد محقق شده است.

وی با بیان اینکه از مجموع ۸۰۲ مجوز مشاغل خانگی، ۲۸۴ مورد مربوط به جهاد کشاورزی بوده است، گفت: همچنین ۴۰ طرح جهاد کشاورزی با مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان در کمیته فنی ارائه شده است.