بانک شهر، متعلق به تمامی شهروندان است

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، دکتر حسین محمد پورزرندی با حضور در بخش گفت‌وگوی ویژه برنامه «تهران ۲۰» ارتقای سطح کیفی زندگی شهروندان شهرهای کوچک و کلان شهرها را ‌، ماموریت اصلی بانک شهر عنوان کرد و گفت: خوشبختانه برای تحقق این امر، از همه توان خود استفاده کرده و خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه طی چند سال اخیر، ۳۰هزار میلیارد تومان در خصوص توسعه شهری سرمایه‌گذاری کرده‌ایم، خاطرنشان کرد: نیمی از این رقم در راستای توسعه حمل و نقل عمومی و نیمی دیگر در پروژه‌های زیرساختی شهرها سرمایه گذاری شده است.

مدیر عامل بانک شهرادامه داد: امروز بیش از ۷۰ درصد مردم کشوردر شهرها زندگی می کنند که این موضوع مسئولیت شهرداری‌ها و بانک شهر را برای آبادانی شهرها و ایجاد رفاه شهروندان سنگین‌تر می‌کند.

پورزرندی در بخش دیگری از این گفتگو در پاسخ به پرسش مجری برنامه نسبت به عملکرد بانک شهر در خصوص اشتغالزایی، تاکید کرد: با توجه به نقش بانک شهر در کمک به اجرا و تکمیل خطوط شش، هفت و هشت مترو تهران، سایر کلان شهرها و ادامه بزرگراه شهید همت، باید گفت با کمک این بانک درحال حاضر بالغ بر ۵۰ هزار نفر مشغول به کار شده‌اند؛ شاید اگر تامین منابع از سوی این بانک صورت نمی‌گرفت، چنین شرایطی نیز محقق نمی‌شد.

وی در ادامه به توجه بانک شهر به موضوع بانکداری الکترونیکی به عنوان یکی از مهمترین وجوه تمایز این بانک با دیگر بانک‌های کشور اشاره کرد و اظهار کرد: بانک شهر تلاش کرده اقدامات گسترده‌ای در زمینه هوشمندسازی شهرها انجام دهد که نمود این اتفاق را در شهرهای تبریز، همدان و شیراز در حوزه حمل و نقل عمومی شاهد هستیم.

مدیر عامل بانک شهردر پایان این گفتگو از اهمیت اقتصاد شهری و وجود ظرفیت‌های متعدد در شهرهای ایران با توجه به وجود ۷۰ درصد جمعیت مردم ایران در شهرهای کشور یاد کرد و گفت: براساس سیاست‌گذاری‌های هیات مدیره این بانک، صد درصد منابع سپرده‌گذاران بانک شهر در هر شهر، در همان شهر و در راستای توسعه شهری مورد استفاده قرار خواهد گرفت.