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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۰۶

با کسب اکثریت آراء

نوشاد نوشادی رئیس شورای هیئت‌های مذهبی کشور شد

نوشاد نوشادی رئیس شورای هیئت‌های مذهبی کشور شد

بوشهر - نوشاد نوشادی با کسب اکثریت آراء به عنوان رئیس شورای هیئت‌های مذهبی کشور انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نوشاد نوشادی از نیروهای شاخص و باسابقه هیئت‌های مذهبی است که چندین دوره ریاست شورای هیئت‌های مذهبی استان بوشهر را برعهده داشته است.

پنجمین دوره انتخابات هیئت رئیسه شورای هیئت‌های مذهبی کل کشور روز سه‌شنبه در محل معاونت فرهنگی و امروز تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی کشور با حضور حجت‌الاسلام روحانی‌نژاد معاون فرهنگی و امروز تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی کشور و دکتر رضا معممی مقدم مدیرکل تشکل‌های دینی و مراکز فرهنگی کشور و روسای شوراهای هیئت‌های مذهبی استان‌های کشور برگزار شد.

در این انتخابات نوشاد نوشادی با کسب اکثریت آرا به عنوان رئیس پنجمین دوره شورای هیئت‌های مذهبی کل کشور انتخاب شد.

همچنین در این انتخابات حجت‌الاسلام روح‌الدین دریک‌وند به عنوان نایب‌رئیس و اصغر عبادی به عنوان دبیر شورای هیئت‌های مذهبی کشور انتخاب شدند.

نوشاد نوشادی رئیس پنجمین دوره شورای هیئت‌های مذهبی کل کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ارتقای سطح هیئت‌های مذهبی کشور و زدودن آسیب‌های عزاداری در درون هیئت‌ها را به عنوان اولویت در دستور کار داریم.

وی اضافه کرد: اجرای منویات مقام معظم رهبری درخصوص سطح هیئت‌های مذهبی کشور و همچنین اجرای سیاست‌های کلی سازمان تبلیغات اسلامی کشور در خصوص هدایت و ساماندهی و حمایت از هیئت‌های مذهبی کشور از برنامه‌های مهم ما است.

کد مطلب 4227055

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