کتاب طراحی صنعتی در صنایع دستی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری زنجان، افزود: محتوی این کتاب را طرحهای اجرا شده توسط دانشجویان حاضر در دو دوره اول و دوم نشست تخصصی و مسابقه طراحی صنعتی در صنایع دستی تشکیل میدهند.
وی ادامه داد: هدف از برگزاری این مسابقه شناسایی پتانسیلها و توانایی های بالقوه کشور در زمینه طراحی محصولات صنایع دستی، ایجاد ارتباط مستقیم بین طراحان، تولیدکنندگان، صادر کنندگان و متولیان امر، افزایش توان رقابتی و ارزش افزوده کالاهای صنایع دستی، شناسایی و معرفی ایدههای جدید و ایجاد بستری برای توسعه روابط بینالملل در حوزه صنایع دستی است.
سرپرست معاونت صنایع دستی زنجان گفت: سومین دوره از نشست تخصصی و مسابقه ملی طراحی صنعتی در صنایع دستی ۲۵ و ۲۶ بهمن ماه سال جاری در دانشگاه زنجان با حضور ۸ دانشگاه برجسته کشور برگزار میگردد.
خدایی فرد افزود: سومین نشست و مسابقه طراحی صنعتی در صنایع دستی فردا، بیست و پنجم بهمن ماه، با حضور دکتر بهمن نامور مطلق معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی کشور در زنجان کار خود را آغاز میکند.
وی ادامه داد: امسال برای سومین بار اداره کل میراث فرهنگی زنجان اقدام به برگزاری نشست و مسابقه طراحی صنعتی در صنایع دستی با حضور هشت دانشگاه از دانشگاههای برتر کشور نموده است.
خدایی گفت: در این دوره از نشست دانشگاههای علم و صنعت، الزهراء، سمنان، آزاد مشهد، هنر تهران، دانشگاه هنر، دانشگاه تهران (پردیس کیش) و دانشگاه اصفهان به رقابت میپردازند.
وی با اشاره به اینکه این دوره از مسابقات طراحی صنعتی در صنایع دستی در دانشکده معماری دانشگاه زنجان برگزار میشود، افزود: در سومین نشست و مسابقه طراحی صنعتی در صنایع دستی ۵۰ دانشجو به رقابت میپردازند.
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