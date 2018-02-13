به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس دانایی در کارگروه اشتغال روستایی سمنان که ظهر سهشنبه در فرمانداری این شهرستان برگزار شد، ضمن اشاره به ارائه تسهیلات بانکی توسط بانکهای عامل در امر اشتغال روستایی، تأکید کرد: این تسهیلات با توجه به شغلی که مدنظر است متفاوت خواهد بود، اما سقف آن ۱۰۰ میلیون ریال تعیینشده و هدف از آن افزایش فرصتهای شغلی است.
وی افزود: یکی از رویکردهای فرمانداری به ارائه این تسهیلات، جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهر و همچنین تحقق مهاجرت معکوس است.
فرماندار سمنان بابیان اینکه ارتقای تولید در روستاها بهمنظور بالا بردن توانمندی اقتصادی در زمره دیگر اهداف دولت در راستای اعطای تسهیلات اشتغال روستایی است، تأکید کرد: وقتی میتوانیم شهری توانمند داشته باشیم که روستاهای ما توانمند باشند لیکن این تسهیلات ارزانقیمت بهمنظور اشتغال و توانمند سازی روستاییان پرداخت میشوند.
دانایی برضرورت نگاه ویژه به مقوله بومگردی و گردشگری نیز اشاره کرد و تأکید داشت: یکی از راههای آسان برای اشتغال و بهکارگیری مثبت تسهیلات اشتغالزایی در روستاها، بومگردی است چراکه خوشبختانه اقلیم مناسب، طبیعت و آبوهوای خوب در کنار همجواری با کریدور تهران-مشهد در زمره ظرفیتهای گردشگری سمنان محسوب میشود.
وی با تأکید بر اینکه رونق اقتصادی مهمترین عامل حفظ جمعیت روستایی است، گفت: هیچ محدودیتی در ارائه تسهیلات اشتغال روستایی وجود ندارد.
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