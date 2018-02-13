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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۹:۳۵

اشپیتیم آرفی:

پرسپولیس می تواند قهرمان شود/ بیرانوند عالی بود

پرسپولیس می تواند قهرمان شود/ بیرانوند عالی بود

بازیکن پیشین پرسپولیس گفت: با روندی که قرمزپوشان در پیش گرفته اند می توانند در لیگ قهرمانان آسیا به قهرمانی دست پیدا کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، اشپیتیم آرفی پس از پیروزی ۳ بر صفر  پرسپولیس برابر نسف قارشی ازبکستان گفت: بازی بی نقصی را از قرمزپوشان شاهد بودیم. آنها کاملا حاکم بازی بودند و توانستند ۳ گل به حریف بزنند.

وی افزود: نسف قارشی حرفی برای گفتن نداشت و کاملا اسیر بازی پرسپولیس بود و حتی می توانست گل های بیشتری را هم دریافت کند.

اشپیتیم آرفی در ادامه گفت: با این روندی که پرسپولیس از خود نشان داده مطمئنم می تواند در لیگ قهرمانان آسیا به قهرمانی دست پیدا کند.  این روزها پرسپولیس یک تیم هماهنگ و بی نقص است و هیچ تیمی نمی تواند در مقابل آن مقاومت کند.

وی در خصوص علیرضا بیرانوند هم گفت: عملکرد بیرانوند عالی بود. او هیچ اشتباهی نداشت و چند موقعیت خوب را دفع کرد.

کد مطلب 4227247

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