پرسپولیس می تواند قهرمان شود/ بیرانوند عالی بود

به گزارش خبرنگار مهر، اشپیتیم آرفی پس از پیروزی ۳ بر صفر پرسپولیس برابر نسف قارشی ازبکستان گفت: بازی بی نقصی را از قرمزپوشان شاهد بودیم. آنها کاملا حاکم بازی بودند و توانستند ۳ گل به حریف بزنند.

وی افزود: نسف قارشی حرفی برای گفتن نداشت و کاملا اسیر بازی پرسپولیس بود و حتی می توانست گل های بیشتری را هم دریافت کند.

اشپیتیم آرفی در ادامه گفت: با این روندی که پرسپولیس از خود نشان داده مطمئنم می تواند در لیگ قهرمانان آسیا به قهرمانی دست پیدا کند. این روزها پرسپولیس یک تیم هماهنگ و بی نقص است و هیچ تیمی نمی تواند در مقابل آن مقاومت کند.

وی در خصوص علیرضا بیرانوند هم گفت: عملکرد بیرانوند عالی بود. او هیچ اشتباهی نداشت و چند موقعیت خوب را دفع کرد.