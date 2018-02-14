واکنش مسکو به خبر کشته شدن اتباع روس در دیرالزور سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، یکی از مقامات وزارت خارجه روسیه خبرهای منتشر شده در رسانه های غربی در خصوص کشته شدن چندین اتباع این کشور در حمله آمریکا به دیرالزور سوریه را تکذیب کرد.

این مقام وزارت خارجه روسیه که تاس نامی از آن نبرده است، افزود: خبر کشته شدن صدها یا ده ها تبعه روس در سوریه در برخی رسانه های غربی، جعلی و بی اساس است.

کرملین نیز اعلام کرد: هر چند شهروندان روسی در دیرالزور حضور دارند اما نمی تواند خبر کشته شدن آنها در حمله آمریکا را تائید کند.

در همین رابطه «ولادیمیر شامانف» نیز رئیس کمیسیون دفاعی دومای روسیه هم امروز اعلام کرد که اطلاعات مبنی بر کشته شدن شمار زیادی از اتباع روسیه در حمله هواپیماهای ائتلاف آمریکایی به استان دیرالزور سوریه معتبر نیست.

وی در گفتگو با خبرنگاران گفت: برخی به این موضوع پر و بال می دهند.

تعدادی از رسانه های روسی ازجمله رادیو «اکومسکو» و شبکه تلویزیونی «دوژد» سه شنبه شب به نقل از بلومبرگ اعلام کردند که هفته گذشته بر اثر حمله هواپیماهای آمریکایی از یکصد تا حدود ۲۰۰ «نیروی تحت حمایت روسیه در سوریه» در دیرالزور کشته شدند.

رسانه های روسی همچنین به مجروح شدن حدود ۳۰۰ شبه نظامی روس در این حمله هوایی اشاره کردند.

در گزارش رسانه ها به نقل از یک فرمانده شبه نظامیان روس در سوریه گفته شد که دهها نفر از افراد تحت فرماندهی وی که در حمله هوایی مجروح شده اند به بیمارستان های مسکو و سن پترزبورگ منتقل و بستری شده اند.