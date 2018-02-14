ولایتی: کشورهای اروپایی باید سیاست های مستقل تری داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، دیوید مک آلستر، رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا بعد از ظهر امروز با علی اکبر ولایتی، مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل دیدار و پیرامون مسائل فی مابین گفتگو کرد.

در این دیدار، مک آلستر با معرفی اعضاء هیئت همراه و ابراز خرسندی از این دیدار گفت: در این هیئت اعضایی از کشورهای آلمان، اتریش، اسپانیا، حزب لیبرال و احزاب دموکرات این کشورها حضور دارند.

وی ولایتی را دیپلماتی مجرب دانست و افزود: پارلمان ایران بسیار فعال است که برای بهبود روابط بین ایران و پارلمان اروپا بسیار تاثیر گذار است.

وی افزود: پارلمان ایران در شرایط بسیار فعال از لحاظ دیپلماسی قرار دارد.

آلستر در خصوص محورهای دیدار با مقامات ایرانی و پارلمانی کشورمان گفت: ما می توانیم بین پارلمان ایران و اروپا تفاهم نامه هایی داشته باشیم که این شروع مناسبی با توجه به موقعیت فعلی جهان است، باید به ایران بابت دیپلماسی خارجی و چنین مجلسی تبریک گفت.

وی با اشاره به سفره های دو روزه خود به عربستان و کویت تصریح کرد: پیش از ایران به این دو کشور سفر کرده و سفری دو روزه در ایران خواهیم داشت.

ولایتی: کشورهای اروپایی باید سیاست های مستقل تری در منطقه داشته باشند

در ادامه این دیدار همچنین ولایتی ضمن خبر مقدم به رئیس و نمایندگان کشورهای اروپایی حاضر در این دیدار گفت: سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران در منطقه غرب اسیا و شمال آفریقا و به تعبیر شما خاورمیانه همکاری متقابل با تمامی کشورهای منطقه به منظور ایجاد ثبات، امنیت و صلح پایدار بوده و مخالف با هرگونه دخالت خارجی هستیم.

وی خاطر نشان کرد: همواره روابط جمهوری اسلامی ایران بر پایه تعامل و همکاری و برقراری ارتباطات نزدیک و صمیمانه بوده و با همه کشورهای همسایه و منطقه برای ایجاد ثبات همکاری داشته و داریم به طوری که روابط مسالمت آمیز و رفت و آمدهای بسیاری میان کشورهای منطقه و جمهوری اسلامی ایران وجود دارد.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل درباره تحولات اخیر در عراق، سوریه و لبنان گفت: تحولات اخیر در منطقه بسیار مهم است و حضور ایران در عراق و سوریه صرفا با دعوت دولت های قانونی این کشورها صورت پذیرفته است. بی تردید اگر مقاومت و ایستادگی ایران در کنار ملت مظلوم منطقه نبود باید امروز شاهد حضور داعش و تروریسم که مخاطرات فراوانی را برای جهان به دنبال داشتند که نمونه هایی از آن را در کشورهای مختلف و از جمله اروپا ملاحظه کردیم، می بودیم.

ولایتی گفت: برای حفظ مقاومت و با دعوت دولت های قانونی برای مقابله با داعش در این کشورها حضور یافتیم و به این دعوت ها پاسخ مثبت دادیم.

وی با اشاره به اینکه اگر جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت ایستادگی نمی کرد قطعا بغداد و دمشق در اختیار داعش قرار می گرفت تصریح کرد: ما در حمایت از این دولت های قانونی تلاش کردیم و خوشحالیم که وضعیت عراق به مراتب بسیار بهتر شده و اکنون اوضاع آرام است و هیچ فعالیتی علیرغم خواست برخی از توطئه گران در جهت تجزیه عراق، در این کشور وجود ندارد.

وی همچنین به نقش اروپا در حل مسایل و مناقشات بین المللی و منطقه ای اشاره و تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران تجربیات ارزنده ای در اختیار دارد و کشورهای اروپایی می بایست سیاست های مستقل تری را در منطقه داشته باشند.