حفر تونل ۱۵ متری برای سرقت از طلافروشی در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ صابر عباس زاده عصر امروز چهارشنبه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار داشت: روزهای منتهی به پایان سال برای نیروی انتظامی بهعنوان روزهای خاص از آن یاد میشود و روزهایی همچون چهارشنبه آخر سال، نیروی انتظامی برای این روز طرحهای مختلف را اجرا میکند.
وی با اشاره به اینکه در روزهای شلوغ پایان سال از منازل، خودروها و جیبهایمان مراقب باشیم، افزود: در ایام پایانی سال برخی افراد سودجو با پخش مواد محترقه به دنبال آسیبزایی هستند و ما نیز برای اینکه بتوانیم آسیبهای ناشی از مواد محترقه و حوادث را کاهش دهیم از مردم استان میخواهم در صورت مشاهده تولید و توزیع مواد محترقه پلیس را در جریان بگذارند.
رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی ادامه داد: آسیب و لطمه ناشی از مواد محترقه غیرمجاز به فرزندان مردم باز میگردد ولی اگر از هماکنون مردم با پلیس همکاری کنند یقیناً چهارشنبه آخر سال را بدون حوادث و توام با آرامش پشت سر خواهیم گذاشت.
عباس زاده با تأکید بر اینکه پلیس آذربایجان شرقی از نظر قدرت علمی، فنی و اطلاعاتی جزو نیروهای نظامی کمنظیر بهحساب میآید، گفت: در بحث سرقت از طلافروشی در مارالان تبریز ما توانستیم کمتر از ۲ هفته سارقان را شناسایی و دستگیر کنیم در حالی که سارقان طلافروشی برای سرقت ماهها برنامهریزی و نقشه طراحی کرده بودند.
وی تصریح کرد: سارقان طلافروشی در تبریز برای انجام عملیات سرقت تونلی با عمق ۱۵ متری حفر کرده بودند یعنی نشان میدهد که سارقان برای سرقت از فضای بیرونی به زیرزمین میروند ولی اشرافیت اطلاعاتی پلیس موجب شد تا در کمتر از ۲ هفته سارقان را دستگیر کنیم اما سارقان توجه داشته باشند که هر جا قصد سرقت داشته باشند پلیس فضای ناامنی را برای آنها ایجاد میکند.
رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی با ذکر اینکه اموال مسروقه طلافروشی را بعد از دستگیری به صاحب اش باز گرداندیم، گفت: صنفهای خاص از جمله طلافروشان بایستی بیش از پیش به بحث ایمنسازی مغازهها توجه ویژهای داشته باشند.
عباس زاده در ادامه بابیان اینکه هیچ نوع مواد محترقهای نداریم که بیخطر باشد، گفت: در سطح کشور برخی شرکتهایی هستند که بهاصطلاح مواد محترقه مجاز تولید میکنند اما این موادها نیز اگر توجه کافی صورت نگیرد خطرساز میشوند و میتواند حوادث ناگوار به وجود آورد.
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