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۲۶ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۵۹

ولایتی در مراسم گرامیداشت شهید مغنیه:

لکه ننگی به نام رژیم صهیونیستی برچیده خواهد شد

لکه ننگی به نام رژیم صهیونیستی برچیده خواهد شد

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیداری اسلامی با بیان اینکه دفاع از فلسطین در زمان‌های گذشته نیز دنبال شده، تصریح کرد: انشاء‌الله لکه ننگی که به نام رژیم صهیونیستی وجود دارد برچیده خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل در مراسم گرامیداشت دهمین سالگرد شهادت شهید عماد مغنیه گفت: برخی زمزمه‌ها در کوچه و خیابان به گوش می‌رسد که می‌گویند ما چه کاری باید با عراق، سوریه و لبنان داشته باشیم. می‌گویم این صداهایی که شنیده می‌شود صدای مزدورانی است که از بلندگوی بیگانگان شنیده می‌شود و یا افراد جاهل آن را بیان می‌کنند و طبعا اقلیت ناچیزی هستند که این‌گونه موارد را مطرح می‌کنند.

وی افزود: باید بگویم ارتباط میان ایران و اسلام به قدمت تاریخ اسلام طولانی است. از نظر تاریخی شکل‌گیری ایران در دوره صفویه به کمک لبنانی‌ها و شخصیت‌های برجسته این کشور شکل گرفت، بنابراین ارتباط میان پیروان اهل سنت و ایران ارتباطی دوجانبه است.

ولایتی با بیان اینکه دفاع از فلسطین موضوعی بوده که در زمان‌های گذشته نیز دنبال شده، تصریح کرد: انشاء‌الله لکه ننگی که به نام رژیم صهیونیستی وجود دارد برچیده خواهد شد.

در ادامه این کنگره ولایتی اشعاری را از بوستان سعدی و حافظ قرائت کردند که دال بر بخش‌هایی از تاریخ روابط ایران با کشورهای اسلامی بود.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل تصریح کرد: اینکه افرادی در خیابان‌های ما از زبان مزدوران شعار می‌دهند و برخی رسانه‌های ضدانقلاب به پوشش آن می‌پردازند، باید به گذشته ایران در دوران صفویه نیز نگاهی بیندازند.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل تصریح کرد: وحدت اسلامی که رهبر انقلاب گفتند همین است که اکنون شکل گرفته و اگر کمک مجموعه مقاومت نبود، بغداد، بیروت و غیره به دست داعش و امثال داعشی‌ها می‌افتاد.

کد مطلب 4228579

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