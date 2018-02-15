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۲۶ بهمن ۱۳۹۶، ۲۱:۱۶

گنبد طلایی امام رضا(ع) تنظیف می‌شود

گنبد طلایی امام رضا(ع) تنظیف می‌شود

مشهد- گنبد منور امام علی بن موسی الرضا(ع) به مدت پنج روز با نصب داربست تنظیف و شست و شو می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر وبه نقل از  آستان قدس رضوی ، گنبد منور رضوی توسط سازمان عمران و توسعه حریم حرم آستان قدس رضوی تنظیف و شست و شو داده می‌شود.

کار نظافت و شست و شوی گنبد منور امام رضا(ع) ۵ روز طول می‌کشد از این رو برای بالا رفتن ایمنی و امنیت جان کارکنان و خادمان حرم مطهر امام مهربانی‌ها داربست‌های فلزی نصب شده است.

بعد از اتمام شست و شوی گنبد طلایی امام رضا(ع)، مناره‌ها و گلدسته‌های حرم مطهر نیز توسط کارکنان سازمان عمران و حریم حرم شست و شو خواهد شد.

شایان ذکر است پیش از این «عمو اسدالله» یکی از پیرغلامان اهل بیت(ع) کار نظافت و گنبد منور و طلایی امام رضا(ع) را برعهده داشت. وی ۱۰ فروردین ماه سال جاری به دلیل کهولت سن و بیماری دار فانی را وداع گفت.

کد مطلب 4228869

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    نظرات

    • سرباز گمنام امام زمان وامام رضا IR ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۱
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      جانم به قربان حضرت مهدی وامام رضا یا امام رضا توفیق شستن قبر مطهرت نصیبم بنما یا مهدی موعود💖💖💖💖💖🌷🌷🌷🌷🌷⚘⚘⚘⚘

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