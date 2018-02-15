جایزه جهانی ایثار به خانوداه شهید مغنیه اعطا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز همزمان با برگزاری کنگره بزرگداشت اسطوره مقاومت فرمانده شهید حاج عماد مغنیه از جایزه جهانی ایثار رونمایی شد.

در آیین رونمایی از این جایزه که سردار قاسم سلیمانی، علی اکبر ولایتی، حسین اکبری رییس ستاد این کنگره و تنی چند از شخصیت های برجسته مقاومت از کشور های فلسطین، عراق و لبنان در آن حضور داشتند، تاسیس ستاد جایزه جهانی ایثار با انگیزه ارج نهادن به مفهوم ارزشمند ایثار اعلام گردید.

در این اعلامیه آمده است:

این جایزه جهانی در بخش های مردم و اجتماع، فرهنگ و هنر، سیاست، پژوهش، رسانه و ورزش در دو سطح، با عناوین جایزه ایثار و جایزه عالی ایثار، به فرد یا افرادی اهداء می گردد که آثار و فعالیت های ایشان، تبیین و ترویج ارزش های الهی، حمایت و پشتیبانی از مظلومان جهان، مبارزه و مقابله با مستکبران در سراسر عالم خصوصا آمریکای فاسد و رژیم صهیونیستی و ارتقاء سطح جهان بینی، باورها، رویکردها، سطح تفکر و سطح زندگی مردمان را در پی داشته است. دبیرخانه جایزه ایثار به عنوان یک دبیرخانه دائمی و بطور مستمر به بررسی مصداق های مورد نظر این جایزه اقدام خواهد نمود.

در این مراسم، این جایزه به صورت نمادین به مادر شهیدان مغنیه اهداء و شیخ نبیل قاووق معاون شورای اجرایی حزب الله به نمایندگی از خانواده شهید آن را دریافت کرد.