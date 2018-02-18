 برگزیدگان جشنواره ملی پارچه و لباس کودک و نوجوان معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، بیانیه هیأت داوران و اسامی برگزیدگان به شرح زیر است: نخستین جشنواره ملی طراحی لباس و پارچه کودک و نوجوان تحت نظارت کارگروه ساماندهی مد و لباس و همکاری انجمن طراحان لباس و پارچه در دو بخش کودک و نوجوان توسط هیات داوران انجام شد.

اساسی ترین شاخصه های مد نظر داوران، خلاقیت و نوآوری، قابلیت تولید انبوه و رعایت اصول علمی در طراحی آثار بودند. در نهایت سه اثر در بخش طراحی پارچه و سه اثر در بخش طراحی لباس کودک و برگزیده و دو طرح در حوزه لباس، شایسته تقدیر اعلام شدند.

هیات داوران در بررسی آثار، هیچ یک از طرح های گروه سنی نوجوان را شایسته دریافت جایزه نداشتند.

امید است در دوره های بعد، با توجه به نیاز مبرم جامعه به طراحی لباس در این رده سنی، شاهد ارائه آثار متناسب و خلاقانه باشیم.

هیات داوران ضمن قدردانی و تشکر از کلیه شرکت کنندگان محترم در بخش رقابتی و پس از بررسی های فنی و تخصصی از میان آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره، نفرات برگزیده بخش های مختلف نخستین جشنواره ملی طراحی پارچه و لباس کودک و نوجوان را به شرح ذیل اعلام می کند؛

بخش طراحی پارچه:

نفر اول:الهه آقارضایی با ارائه اثر (شهر خیالی من) – خلاقیت نوآوری و به کارگیری هوشمندانه نقش مایه ها در اجزای کلکسیون(لوح تقدیر+ تندیس جشنواره+جایزه نقدی(دو میلیون تومان)

نفر دوم: یاسمن ولاشجردی با ارائه اثر(فوتبال) - تناسب طرح با رده سنی و دارا بودن شناسنامه علمی و کیفیت بالا در اجرای اثر(لوح تقدیر+ جایزه نقدی(یک میلیون تومان)

نفر سوم:شبنم جوانمردی با ارائه اثر(عروسک دو) - رعایت به کارگیری متناسب نقش مایه های ایرانی و قومی و هماهنگی آن بارده سنی. (لوح تقدیر+جایزه نقدی(پانصد هزار تومان)

بخش طراحی لباس کودک:

نفر اول:آرزو ضرغامی با ارائه اثر (آدرینا ۳) – خلاقیت و نوآوری در طرح(ترکیب بندی مناسب پارچه، رنگ و توجه در انتخاب آگاهانه تزئینات) – (لوح تقدیر+ تندیس جشنواره+ جایزه نقدی به مبلغ دو میلیون تومان)

نفر دوم:عاطفه غفاریان با ارائه اثر (مجموعه تورنج و دیهاپو) – ارائه کلکسیون مناسب با رده سنی، سایزبندی و الگوسازی صحیح و قابلیت اجرا برای تولید انبوه. (لوح تقدیر+ جایزه نقدی به مبلغ یک میلیون تومان)

نفر سوم:فرنوش احمدی با ارائه اثر (سارافون) – خلاقیت، نوآوری و ترکیب بندی مناسب با رده سنی، قابلیت اجرا برای تولید انبوه، رعایت اصول علمی در طراحی لباس. (لوح تقدیر+ جایزه نقدی به مبلغ پانصد هزار تومان)

شایستگان تقدیر بخش طراحی لباس کودک:

- نرگس محسن درویش با ارائه اثر (یلدای ۲) – ابتکار و خلاقیت در پارچه سازی و کاربرد آگاهانه در تزئینات لباس، کیفیت مناسب دوخت و انتخاب صحیح پارچه. (لوح تقدیر)

- سمیه شاهرخی با ارائه اثر با نام (آرسو) – توجه در الهام گرفتن از لباس های محلی و قومی ایران و ارائه مناسب طراحی لباس با توجه به رده سنی(لوح تقدیر)

انتخاب ویژه داوران:

سکینه باقری با ارائه اثر (لباس چند منظوره) – توجه ویژه به بخش کاربردی و بهداشت و سلامتی کودک، خلاقیت و ابتکار در اجرا، چند منظوره بودن لباس و کیفیت مناسب دوخت و الگوسازی صحیح. (لوح تقدیر)

بخش مسابقه زنده :

رتبه اول: گروه ترانه، رتبه دوم: گروه گل نرگس، رتبه سوم: گروه فاطر