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۲۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۸:۴۱

در پیامی؛

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام درگذشت فرزند احمد توکلی را تسلیت گفت

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام درگذشت فرزند احمد توکلی را تسلیت گفت

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور پیامی درگذشت فرزند احمد توکلی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی در گذشت فرزند احمد توکلی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیام تسلیتی صادر کرد.

متن پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و اناالیه راجعون

برادر ارجمند جناب آقای دکتر احمد توکلی

عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

با تاسف و تاثر ، درگذشت فرزند گرانقدرتان مرحوم آقای محمد توکلی را به حضرتعالی و خانواده محترم تسلیت می گویم و از خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای جنابعالی و عموم بازماندگان داغدار صبر و سلامتی مسئلت می‌نمایم.

سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

کد مطلب 4230259

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