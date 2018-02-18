به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، ویلم دفو بازیگر نامزد اسکار امسال، بازی در فیلمی را به پایان برد که به کارگردانی جولین اشنابل ساخته می‌شود و فیلمنامه آن را اشنابل و ژان-کلود کریر سینماگر بزرگ فرانسوی نوشته‌اند.

دفو در فیلم زندگینامه‌ای «در دروازه ابدیت» در نقش ونسان ون گوگ نقاش مشهوری که آسیب بسیار روحی دیده و گوشش را بریده بود و در نهایت به زندگی خود خاتمه داد، بازی کرده است.

این فیلم که در روزهای کریسمس فیلمبرداری‌اش به پایان رسید با درس‌هایی که دفو به عنوان استاد نقاشی از جولین اشنابل فرا گرفت، ساخته شد.

اشنابل ۶۶ ساله که نقاشی است که بعد به کارگردانی روی آورد، گفت: ویلم نقاشی‌های ون‌گوگ را در فیلم می‌کشد و پرتره خود نقاش با کلاه پوستی و پیپی در گوشه لبش از جمله این نقاشی هاست. او به خوبی یاد گرفت که چطور این کار را انجام دهد. او مجبور بود یاد بگیرد که چطور قلم مو را به دست بگیرد و چطور شبیه یک نقاش به روبه روی خود نگاه کند.

البته بدیهی است که دفو مجبور نشد تا ۱۰۰ تابلویی را که از ونسان به جا مانده دوباره خلق کند و درگیر شدن او در نقش، گذاشتن چند لکه بر تابلوهای نیمه تمامی بود که پیشتر توسط نقاش‌ها کشیده شده بود.

اشنابل که ۳۰ سال است دفو را می‌شناسد گفت وی به خوبی توانست روح ون گوک را تجسم کند.

داستان فیلم بر دورانی از زندگی ون‌گوگ متمرکز است که او در منطقه آرل فرانسه زندگی می‌کرد و «در دروازه ابدیت» خلاقیت و ایثاری که ون‌گوگ برای خلق شاهکارهایش انجام داد، تصویر شده است.

اشنابل سازنده «پیش از فروافتادن شب» با بازی خاویر باردم و «لباس غواصی و پروانه» است.

کرک داگلاس از جمله بازیگرانی است که دهه‌ها پیش در نقش ون گوگ ظاهر شد.