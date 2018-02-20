فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان شماره پاییز ۱۳۹۶ با مطالبی همچون مروری بر آثار علی اشرف درویشیان و پروندهای با موضوع جنسیت در رمان هستی منتشر شد. سرمقاله این شماره با عنوان «نقد بدون اطلاعات ممکن نیست» درباره فهرستنگاری و اطلاعرسانی در موسسه خانه کتاب انتقاداتی را مطرح کرده است.
در این شماره از فصلنامه آثاری از دیوید آلموند، رفیع افتخار، فرهاد حسنزاده، اسدالله شعبانی، محمدرضا شمس، محمدرضا مرزوقی، توران میرهادی و... مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
شعر کودک درون، معرفی نویسندگان ادبیات کودک و نوجوان استان کرمانشاه، سبکشناسی شعر خردسال، شگردهای طنزآفرینی شهرام شفیعی، معرفی کتابهای تئوری ادبیات کودک... از جمله مطالب این شماره از فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان است.
حسن پارسایی، سحر ترهنده، یحیی علویفرد، پیوند فرهادی، مهدی کاموس، سیداحمد میرزاده و روحاله مهدیپور از جمله نویسندگان این شماره از فصلنامه هستند.
پانزدهمین شماره فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان در ۲۷۲ صفحه و قیمت ۱۰ هزار تومان به مدیرمسئولی مجید غلامی جلیسه و سردبیری سیدعلی کاشفی خوانساری منتشر شده است.
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