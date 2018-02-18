پیروزی نفت مسجدسلیمان و خونه به خونه/ فجر مدعی صعود شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و چهارم رقابت های لیگ دسته اول با برگزاری ۶ بازی و به تعویق افتادن یک بازی روز اولش را پشت سر گذاشت. دربی تبریز که می توانست حساس ترین بازی امروز باشد به دلیل شرایط جوی به تعویق افتاد. اما در یکی از بازی های حساس فجر سپاسی موفق شد با ۳ گل از سد میهمانش آلومینیوم اراک عبور کرده تا با ۴۲ امتیاز جایگاهش در کورس بالای جدول را تثبیت کند. جدال دو تیم مس رفسنجان و ملوان در پایان ۹۰ دقیقه به تساوی بدون گل انجامید. صبا و برق جدید شیراز هم با مربیان جدیدشان به تساوی یک به یک رسیدند.

خونه به خونه دیگر تیم بالای جدولی موفق شد میزبانش ایرانجوان بوشهر را مغلوب کرده و دیدار بادران و گل گهر با مساوی یک-یک به پایان رسید.

نتایج دیدارهای هفته بیست و چهارم به شرح زیر است:

* ماشین سازی - شهرداری تبریز؛ به تعویق افتاد

* بادران یک - گل گهر یک

گل ها: علی خسرو نژاد (بادران) مهدی دغاغله (گل گهر)

* فجر سپاسی ۳ - آلومینیوم اراک صفر

گل ها: ابوذر صفرزاده، امین شجاعیان و شاهین مجیدی

* صبای قم یک - برق جدید شیراز یک

گل ها: آرش اسماعیلی (صبا) رسول بهاروندی (برق)

* ایرانجوان صفر - خونه به خونه ۲

گل ها: محمد قریشی مهدی خیری

* نفت مسجد سیمان ۲ - راه آهن یک

گل ها: میلاد میداوودی و پیمان میری برای نفت و عباس محمدرضایی برای راه آهن

جدول رقابت های لیگ دسته اول در پایان هفته بیست و چهارم؛

۱- نفت مسجد سلیمان ۴۹ امتیاز

۲- خونه به خونه ۴۵ امتیاز

۳- بادران ۴۴ امتیاز

۴- فجر سپاسی ۴۲ امتیاز

۵- نساجی مازندران ۳۹ امتیاز

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۱۶- ایرانجوان ۲۱ امتیاز

۱۷- صبا ۱۲ امتیاز

۱۸- راه آهن ۴ امتیاز