افت شدید قیمت گوجه کاران هشتبندی را زمین گیر کرد

خبرگزاری مهر، گروه استانها: منطقه هشتبندی از قطب های اصلی کشاورزی استان هرمزگان در تولید انواع محصولات صیفی نظیر گوجه فرنگی، خیار سبز، هندوانه، پیاز، لوبیا، فلفل و کلم است.

به واسطه وجود مزارع حاصلخیز در هشتبندی بیش از ۱۲ هزار هکتار از مزارع این منطقه به کشت انواع صیفی جات اختصاص دارد که بخش مهمی از آن به کشت گوجه فرنگی( بیش از چهار هزار هکتار) اختصاص دارد.

علاوه بر ایجاد اشتغال برای بیش از ۳۵ هزار نفر جمعیت ثابت در منطقه هشتبندی در مزارع این منطقه، برای بیش از ۲۰ هزار نفر از بیکاران جویای کار شهرستان های جنوبی استان کرمان نظیر منوجان ، کهنوج و قلعه گنج و همچنین شهرستان های شرقی هرمزگان نظیر بشاگرد، بخش مرکزی شهرستان میناب و بخش جغین شهرستان رودان اشتغالزایی شده است که این امر نقش مهمی در کاهش نرخ بیکاری و آسیب های اجتماعی در این مناطق دارد.

تولید انواع صیفی جات در منطقه هشتبندی با هزینه های بسیاری همراه است و کشاورزان از مرحله کشت تا برداشت هزینه های سرسام آوری صرف تامین نهاده های کشاورزی ، سموم ، کود ، آب و نیروی کارگری می کنند.

یکی از دغدغه های کشاورزان در منطقه هشتبندی هرمزگان همواره بازاریابی برای فروش محصولات بوده است و افت شدید قیمت محصولات سالیان متمادی است که گریبان گیر کشاورزان این خطه از هرمزگان است و تاکنون چاره اندیشی اساسی برای این مهم از سوی متولیان بخش کشاورزی هرمزگان نشده است.

در روز های اخیر افت شدید قیمت محصول گوجه فرنگی در میادین تره بار هشتبندی باعث غافلگیری بی سابقه کشاورزان شده است.

کشاورزانی که تا پیش از این هر سبد ۱۸ تا ۲۰ کیلویی محصول گوجه فرنگی را در میادین تره بار هشت بندی بین ۱۲ هزار تا ۱۵ هزار تومان (کیلویی ۵۰۰ تا ۷۰۰ تومان ) به فروش می رساندند اما در این روز ها هر سبد ۲۰ کیلویی گوجه فرنگی را با کمتر از ۶ هزار تومان (کیلویی ۲۵۰ تا ۳۰۰ تومان) به فروش می رسانند.

قیمت فروش هر سبد گوجه فرنگی با قیمت تمام شده نمی خواند

سهرابی از کشاورزان منطقه هشتبندی در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه تصریح کرد: بیش از دو هفته است که با افت شدید قیمت محصول گوجه فرنگی روبر هستیم و فروش سبد ۲۰ کیلویی گوجه رنگی با قیمت چهار و پنج هزار تومان کفاف هزینه های کشاورزان را نمی دهد.

خلیل توکلی کشاورز دیگر اهل هشت بندی در این رابطه گفت: هر سبد محصول گوجه فرنگی که بین ۱۸ تا ۲۰ کیلو در میادین تره بار هشتبندی به فروش می رسد با کسر ۱۵۰۰ تومان هزینه حمل برای هر سبد از زمین کشاورزی به بازار فروش و هزینه کارگری که محصول را جمع آوری می کند در نهایت تنها سه هزار تومان برای صاحب زمین از هر سبد ۲۰ کیلویی گوجه می ماند که حتی ۱۰ درصد هزینه های کشاورزان را پوشش نمی دهد.

حمید نیکبخت کشاورز دیگر اهل منطقه هشتبندی در گفتگو با مهر در این رابطه عنوان کرد: قیمت فعلی محصول گوجه فرنگی برای کشاورزان بصرفه نیست و انگیزه ای برای برداشت محصول در کشاورزان نمی ماند و ناچارند محصول مرغوب را که با هزینه های سنگین تولید کرده اند در مزارع رها کنند.

وی افزود: خلاء اساسی کشاورزی منطقه هشتبندی فقدان وجود صنایع تبدیلی فرآوری محصولات کشاورزی است.

نیکبخت تصریح کرد: وجود صنایع تبدیلی می تواند در زمان های افت شدید قیمت محصول حداقل دست کشاورزان را بگیرد.

اعتصاب کامیون داران در مرز افغانستان علت ارزانی گوجه فرنگی/دریافت هزینه اضافه از صادرات

علی رئوفی قائم مقام صنف کشاورزان استان هرمزگان در خصوص علل کاهش شدید قیمت محصول گوجه فرنگی در هشتبندی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: متاسفانه هزینه ای اضافی با عنوان خاک پولی در مرز میلک سیستان و بلوچستان با افغانستان از کامیون های حامل گوجه فرنگی دریافت می شود که این امر با اعتصاب کامیون داران در مرز افغانستان به خاطر دریافت این هزینه اضافه به همراه بوده است.

وی علت دیگر کاهش بی سابقه محصول گوجه فرنگی را گرمی هوا عنوان کرد و در این رابطه تصریح کرد: افزایش دمای هوا باعث افزیش چشمگیر برداشت محصول گوجه فرنگی در منطقه هشتبندی شده است که این امر نیر در کاهش قیمت محصول موثر بوده است.

رئوفی افزود: همزمانی برداشت محصول گوجه فرنگی در قطب های کشت این محصول در هرمزگان و استان کرمان یکی دیگر از علل کاهش قیمت محصول است و هم اکنون در هشتبندی، کهنوج و جیرفت به طور همزمان محصول برداشت می گردد.

وی در خصوص راههای برون رفت از این وضعیت افزود: نیاز است در مرز میلک که مرز صادراتی با افغانستان است مشکلات موجود بر سر راه صادرات برطرف شود و از دریافت هزینه های گمرکی اضافی از کامیون داران جلوگیری به عمل آید.

رئیس شورای اسلامی شهرستان میناب افزود: در شرایط فعلی روزانه دهها کامیون محصول گوجه فرنگی در منطقه هشتبندی بارگیری و به بازار کشور ارسال می گردد و بازار داخلی کشش این حجم عظیم محصول را ندارد و باید کارخانه های موجود در استانهای همجوار هرمزگان و سایر استان ها برای فرآوری محصول تولیدی کشاورزان بسیج گردند.

رئوفی با درخواست از استانداران استان های درگیر در برداشت محصول گوجه فرنگی برای ورود به این موضوع جهت حمایت از بخش کشاورزی در این رابطه افزود : با حجم عظیم برداشت محصولی که در حال حاضر در استان های هرمزگان ، بوشهر و کرمان روبرو هستیم نیاز است استانداران این استان ها و روسای سازمان های جهاد کشاورزی و استانداران سایر مناطق همجوار برای مدیریت بازار و حمایت از کشاورزان ورود کنند و کارخانه جات را برای ارسال بخشی از محصول تولیدی کشاورزان جهت فرآوری فعال کنند.

رئوفی در پایان تصریح کرد: با توجه به اینکه سالانه هزاران تن محصول گوجه فرنگی در منطقه هشتبندی تولیدی می شود و هر ساله با افت شدید قیمت محصول نیر مواجه هستیم توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری مرتبط با این محصول در این منطقه بیش از پیش ضروری است.