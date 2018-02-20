ایوب اصغرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار استقلال و الهلال اظهار داشت: آبی پوشان در مقابل الریان نشان دادند میتوانند در بازیهای آسیایی کلاس خاص آسیا را ارائه دهند و من به شخصه امیدوارم برنده دربی آبیهای ایران و عربستان بچههای ما باشند. اتفاقی که به هیچ وجه دور از دسترس نیست.
وی افزود: ما با استقلال در سال ۷۶ یک بازی سخت مقابل الهلال در شهر «عین» امارات داشتیم و در حالی که خوش بین ترین هواداران ما هم فکرش را نمیکرد الهلال را شکست دهیم، توانستیم با دو گل فرهاد مجیدی و سیروس دینمحمدی دو بر یک این تیم را شکست دهیم. ضمن این که در آن بازی به دلیل اخراج رضا حسن زاده چیزی در حدود یک نیمه هم ده نفره بازی کردیم. اما با این وجود الهلال را شکست دادیم و به همراه العین از گروه خود به مرحله بعدی صعود کردیم.
هافبک پیشین آبی پوشان در ادامه افزود: این بازی هم به نظر من بیشتر نبرد ستارههای دو تیم در درون میدان است و شاید از مربیان دو تیم کاری بر نیاید. شاید بهتر باشد این بازی را به دربی غرب آسیا تشبیه کنیم. همانطور که در دربی هم در بیشتر دقایق بازی کاری از دست مربیان کنار زمین ساخته نیست و این بازیکنان داخل زمین هستند که سرنوشت بازی را رقم میزنند، این بازی هم همان شرایط را پیدا میکند و ستارههای دو تیم در داخل زمین سرنوشت بازی را تعیین میکنند.
پیشکسوت آبی پوشان در ادامه افزود: اگر این بازی برنده داشته باشد، تیم پیروز گام بلندی به سوی صعود از مرحله گروهی برداشته است و برای همین پیروزی در این بازی برای هر دو تیم حائز اهمیت است. بعید میدانم مربیان دو تیم برای تساوی و گرفتن حداقل امتیازات به میدان بروند.
اصغرخانی گفت: این روزها استقلال بازیکنان آماده زیادی دارد که در راس آنها امید ابراهیمی، سرور جباروف، شجاعیان و قربانی هستند. شاید سرنوشت بازی توسط یکی دو نفر از این بازیکنان مشخص شود.
مربی سابق تیمهای پایه استقلال در خصوص خرید خارجی این تیم در خط حمله اظهار داشت: با یک نیمه بازی نمیتوان یک بازیکن جدید را قضاوت کرد. نمیدانم تصمیم شفر چیست اما اگر من بودم در این بازی هم علی قربانی را بازی میدادم. چون قربانی این روزها آماده و چارچوب شناس است و حضورش در این بازی میتواند در سرنوشت بازی تاثیر داشته باشد.
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