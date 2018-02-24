بعد از «سرو زیر آب» ۵۳ فیلمنامه خواندم/ اکران بعد از جام جهانی

حامد حسینی تهیه کننده فیلم سینمایی «سرو زیر آب» ساخته محمدعلی باشه آهنگر که در سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر موفق به کسب سه سیمرغ بهترین طراحی صحنه، بهترین فیلمبرداری و سیمرغ نگاه ملی شد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره زمان اکران این اثر گفت: برای اکران «سرو زیر آب» باید یک فرصت مناسب پیدا کنیم تا بتوانیم به بهترین شکل این اثر را به نمایش بگذاریم تا همه خانواده ها و طیف های مختلف فرصت مناسبی بیابند تا به تماشای این اثر بنشینند.

وی افزود: به نظرم اکران نوروز ترافیک فیلم ها زیاد است از همین رو نمی خواهیم «سرو زیر آب» را در عید به نمایش نمی گذاریم ضمن اینکه من تصور می کنم عید فضای نشاط آوری دارد از همین رو بهتر است فیلم هایی متناسب این فضا به نمایش گذاشته شود.

این تهیه کننده تاکید کرد: فکر می کنم فرصت مناسب نمایش این فیلم بعد از جام جهانی است ضمن اینکه ما چند جشنواره خوب خارجی هم در این فرصت خواهیم رفت.

حسینی با اشاره به تغییرات این اثر نسبت به نسخه ای که در جشنواره اکران شد، گفت: ما مواردی را برای تغییر بررسی کرده ایم و در تلاشیم تا ببینیم می توانیم بازنگری در آن انجام دهیم یا نه البته هنوز به نتیجه صددرصدی در این باره نرسیده ایم.

وی درباره شرکت پخش کننده «سرو زیر آب» اظهار کرد: اکثر پخش کننده ها برای پخش این اثر به ما مراجعه کرده اند اما هنوز در این باره به نتیجه نرسیده ایم.

حسینی در پایان با اشاره به فعالیت های دیگرش عنوان کرد: من بعد از «سرو زیر آب» ۵۳ فیلمنامه خواندم که از میان آنها حدود هشت فیلمنامه خوب بود، اما یکی از این فیلمنامه ها چشم من را گرفت که ممکن است آن را بسازیم البته این متن مقداری مشکل هم دارد که باید به رفع آن بپردازیم.