«سرو زیر آب» مهمان زلزله زدگان کرمانشاه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عوامل فیلم سینمایی «سرو زیر آب» برای اولین اکران مردمی این فیلم در شهرستان ها به استان زلزله زده کرمانشاه سفر کردند و در کنار زلزله زدگان این استان به تماشای فیلم نشستند و اولین اکران مردمی این فیلم را به مردم مصیبت زده این استان تقدیم کردند.

محمدعلی باشه آهنگر کارگردان فیلم «سرو زیر آب» در اولین اکران فیلمش در کنار مردم زلزله زده کرمانشاه به تماشای این فیلم نشست.

در این اکران علاوه بر محمدعلی باشه آهنگر، سید حامد حسینی تهیه کننده، علیرضا زرین دست فیلمبردار، مهتاب نصیرپور بازیگر و عباس بلوندی طراح صحنه و لباس فیلم نیز حضور داشتند.

در خلاصه داستان «سرو زیر آب» که فیلمنامه آن توسط محمد علی باشه آهنگر و حامد باشه آهنگر نوشته شده، آمده است: راز جهانبخش کرامت فاش می‌شود؟ این راز خواب چیستا، ماهرو، گودرز، بهرام، جهانگیر و سرگرد پوشیاس را آشفته خواهد کرد. جهانبخش برای اثبات بی گناهیش و بازگشت آرامش سفربلندی را آغاز می کند؛ سفری که پایانش زندگی بسیاری از آنها را تغییر می دهد