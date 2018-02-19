به گزارش خبرنگار مهر، سردار فتاح اهوازیان بعدازظهر دوشنبه در آیین گرامیداشت یاد شهیدان دفاع مقدس و تجلیل از رزمندگان روزهای فخر و افتخار به میزبانی فنی و حرفه‌ای سمنان ضمن بیان اینکه سلاح بصیرت همواره در برابر توطئه دشمنان کارکرد موفقی داشته است، تأکید کرد: بصیرت سلاحی در برابر توطئه‌های دشمنان و همچنین خنثی‌کننده نقشه‌هایشان در مقوله تفرقه‌افکنی بین مسلمانان و مردم ایران اسلامی محسوب می‌شود.

وی افزود: هیچ توطئه‌ای در کشورمان کارساز نبوده و نخواهد بود چراکه ملت ما دارای بصیرتی انقلابی هستند که حول محور ولایت‌فقیه در برابر اجانب می‌ایستند.

این فرمانده دوران دفاع مقدس گفت: از ابتدای انقلاب اسلامی دشمنان در حال توطئه‌چینی علیه ایران اسلامی بودند و اگر امروز شاهد هستیم که این توطئه‌ها به‌جایی نرسیده به‌واسطه همین بصیرت انقلابی مردم است.

ناامیدی دشمنان در پی حضور پرشور مردم در صحنه

اهوازیان با تأکید بر حفظ وحدت و با اشاره به راهپیمایی ۲۲ بهمن هفته گذشته، گفت: مردم ما بارها نشان داده‌اند که در پشتیبانی از نظام و ولایت‌فقیه حضور پرشوری درصحنه دارند و همواره دشمنان را ناامید می‌کنند.

وی با انتقاد تلویحی از برخی رفتارهای مسئولان در کشور، تأکید کرد: انقلاب ما با محوریت رسیدگی به مشکلات و دردهای مردم صورت گرفت و امروز متأسفانه عملکرد برخی مسئولان در حال تخریب این چهره است، عده‌ای امروز از موقعیت‌های خود سوءاستفاده می‌کنند و نتیجتاً جوانان ما از آرمان‌های انقلابی دور می‌شوند لذا شاهد هستیم که بعضاً به خانواده شهدا نیز اهانت می‌شود حتی کار به‌جایی می‌رسد که پرچمی نیز به آتش کشیده می‌شود لذا باید به دنبال اصلاح بود.

فرمانده قرارگاه نصرت در دوران دفاع مقدس همچنین گفت: برخی که باعث پدید آمدن این مقوله هستند، رفتاری منافقانه دارند و برخی جوانان نیز گول این رفتارها را می‌خورند و این در حالی است که ما بارها تاکید داریم، بصیرت انقلابی سلاحی در برابر دشمنان محسوب می شود و باید به آن بهای بسیاری داد.