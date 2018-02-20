ضرورت مشارکت مردم روستاهای بوشهر در انجام کارهای فرهنگی و اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ماحوزی صبح سه‌شنبه در نشست با شورای اسلامی ودهیار روستای باغان دشتی اظهار داشت: رسیدگی به مشکلات فرهنگی و اجتماعی موجود در روستاها زیربنای توسعه و پیشرفت همه جانبه در آنهاست.

وی افزود: ضرورت توجه به حل مشکلات اجتماعی و فرهنگی در روستاها آنچنان است که هرچقدر هم به توسعه فیزیکی و کالبدی روستاها توجه و در مقابل به رفع مشکلات فرهنگی و اجتماعی بی توجهی کنیم زحمات و امکانات خود را به هدر داده‌ایم.

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی بوشهر اضافه کرد: همه باید بدانند که دولت به تنهایی نمی‌تواند تمامی مسائل و مشکلات اجتماعی روستاها را برطرف کند و شورا، دهیار ومردم نقش بسیار خطیری در انسجام بین مردم و فرهنگ سازی دارند.

ماحوزی ادامه داد: نگاه فرهنگی به روستاها و توسعه فرهنگی روستاها در دستور کار اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی بوده و موفقیت روستاهای مختلف استان بوشهر در جشنواره روستاهای دوستدار کتاب کشور دلیل این ادعا است.

وی تصریح کرد: اهمیت شورا و دهیاری روستا به مقوله فرهنگ و کتاب خوانی قابل تقدیر است و تلاش داریم خانه فرهنگ وهنر در روستا احداث شود.

دهیار روستای باغان نیز گفت: از این که مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی بوشهر در فرصت کمی دعوت ما را پذیرفت و از نزدیک این روستا را بازدید نمود تشکر می کنم.

ابوذر زارعی افزود: روستای باغان با جمعیت بیش از هزار و ۵۰۰ نفر و برخورداری از طبیعت زیبا دارای اهمیت ویژه است.

وی یادآور شد: جوانان و نوجوانان زیادی علاقه مند به فعالیت هنری در این روستا هستند و احداث خانه فرهنگ وهنر منشا خیر وبرکت خواهد بود.