به گزارش خبرنگار مهر، شهید علی حیدر هاشمی متولد ۱۳۴۶ زمانی که عضو گروهان دوم گردان ۱۴۰ تیپ یک لشگر ۲۱ حمزه بود در منطقه عملیاتی شرهانی در ایلام در بیست و یکم اردیبهشتماه سال ۱۳۶۷ به شهادت رسید.
در پی تفحص و شناسایی پیکر مفقود این شهید بعد از ۲۹ سال مردم شهیدپرور شهرستان پارسآباد، پیکر مطهر شهید را در آغوش کشیدند.
پیکر مطهر این شهید دوران دفاع مقدس در کنار همرزمان خود در مزار شهدای پارسآباد و در میان استقبال قابلتوجه مردم و مسئولان به خاک سپرده شد.
همزمان یکی از شهدای گمنام جنگ تحمیلی که در عملیات خیبر در جزیره مجنون به درجه شهادت نائل آمده و به تازگی پیکر وی تفحص شده بود در شهرستان خلخال تشییع شد.
گفتنی است استان اردبیل همزمان با سوگواری شهادت حضرت زهرا(س) پذیرای پیکر سه شهید مطهر بود که پیکر شهید قادر عباسی نیز دیروز در آرامگاه قاسمیه اردبیل به خاک سپرده شد.
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