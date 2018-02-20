تلاش نیروهای ویژه «صابرین» برای صعود به محل سانحه هواپیمای ATR

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه در گفتگویی به تشریح فرایند اقدامات سپاه از ابتدای سقوط هواپیمای پرواز تهران - یاسوج تا این لحظه پرداخت .



سردار شریف با تسلیت شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها )و نیز عرض تسلیت به خانواده های داغدار این حادثه دردناک گفت: از همان لحظه اول که خبر ناپدید شدن هواپیما از صفحه رادار اعلام شد ، با توجه به حساسیت بالای موضوع یگانهای سپاه از جمله نیروی هوافضا تلاش کردند تا اطلاعاتی از شرایط و وضعیت هواپیما کسب کنند که درابتدا مشخص شد این هواپیما در ارتفاعات کوه دنا سقوط کرده است.



وی افزود: به دلیل شرایط جوی و برف و کولاک در منطقه عملیات جستجو کار سخت و پیچیده‌ای بود که پس از استقرار دو پایگاه پهپادی سپاه در منطقه و پرواز پهپادها به‌رغم فضای مه آلود، بعدازظهر دیروز پهپادها تصاویری را که تقریباً مختصات محل سقوط را مشخص می‌کرد، مخابره کردند.



سخنگوی سپاه در ادامه تصریح کرد: از ساعات ابتدایی صبح امروزسردار حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه دو فروند بالگرد را به مختصات تقریبی محل اعزام کردند که خوشبختانه بالگردها نقطه دقیق سقوط را در مختصات جغرافیایی N304208 و E514293 کشف و شناسایی کردند.



وی با تاکید بر اینکه مشخص شدن دقیق مختصات محل سقوط ادامه اقدامات را تسهیل کرده، گفت: پس از این اقدام مهم، پراکندگی جستجو توسط نیروهای امدادی به تمرکز انجامید و تمام ارگانها از جمله هلال احمر، اورژانس، استانداری اصفهان و کهگیلویه بویر احمد و ارتش جمهوری اسلامی ایران تمرکز خود را بر دو نقطه اعلام شده معطوف کردند.



سردار شریف مرحله دوم کار سپاه در این حوزه را بهره گیری از یگانهای زمینی سپاه در استان های اصفهان و کهگیلویه و بویراحمد شامل تکاوران ورزیده صابرین و بسیجیان کوهنورد عنوان و تصریح کرد: این افراد به همراه سایر کوهنوردان و قله نوردان محلی و منطقه‌ای حرکت خود را به سمت نقطه مشخص و لاشه هواپیما شروع کرده اند که با توجه به شرایط نسبتاً پایدار جوی که احتمالا تا پایان امروز ادامه خواهد داشت، امیدواریم انتقال پیکرهای هموطنان عزیز جان باخته در این سانحه به سرعت انجام پذیرد.



سخنگوی سپاه در ادامه با تقدیر و تشکر از اقدامات صورت گرفته توسط تمامی تلاشگران ارگان‌های دست‌اندرکار در این امر به ویژه یگان امداد و نجات نیروی هوافضای سپاه که با بهره‌گیری از توان پهپادی و بالگردی خود توانست کارشناسایی محل سقوط را به انجام رساند، اظهار کرد: از آنجا که امکان هلی برن در نقطه سقوط وجود ندارد تلاش می‌کنیم تا این اقدام در نزدیک ترین نقطه به محل سانحه صورت گرفته و از آنجا تکاوران بتوانند خود را به محل سقوط برساند.



وی افزود: همچنین به موازات این اقدام، کوهنوردان در حال تلاش برای رسیدن به لاشه هواپیما هستند که امیدواریم هر چه سریع‌تر دستیابی به پیکرهای هموطنان صورت پذیرد.



سخنگوی سپاه در پایان با تاکید بر اینکه تمام دغدغه نیروهای دست اندرکار به ویژه پاسداران و بسیجیان مستقر در منطقه کاستن از آلام و دردهای خانواده‌های مصیبت زده با دستیابی به پیکرهای عزیزانشان بوده، ضمن تسلیت مجدد این سانحه به آنان، اعلام کرد: در میان جانباختگان این پرواز "سروان پاسدار محمود بهشتی" و "ستوان یکم پاسدار فرهاد معصومی" از پاسداران امنیت پرواز بوده اند که در این حادثه به فیض شهادت نائل شدند.