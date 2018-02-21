بازسازی شبکه های فاضلاب شهر بندرعباس به روش نوین لوله شکافی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از آبفای هرمزگان، سعید صادقی گفت: در حال حاضر با این تکنولوژی شبکه های فاضلاب برخی محلات شرق بندرعباس بلوار سوم خرداد و بلوار ۱۲ فروردین و خیابان فدائیان اسلام و رسالت شمالی حدفاصل چهارراه پردیس تا گفتگوی تمدن ها در مجموع به طول ١٤٠٠ متر در مدت زمان کمتر از یک ماه اصلاح و بازسازی شد.

وی افزود: براساس طرح های پژوهشی انجام شده، اجرای پروژه اصلاح شبکه به روش مدرن در مجموع صرفه جویی اقتصادی کلان داشته و این پروژه با توجه به عدم وابستگی خارجی و تکیه بر دانش فنی مهندسان داخلی، گامی بلند درراستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و حمایت از تفکر دانش بنیان است.

وی با اشاره به مشکلات عمده شبکه های فاضلاب، تصریح کرد: شبکه های قبلی به دلیل مجاورت و سطح بالای آب زیر زمینی شور متصل به دریا دچار تنش شدید خوردگی شده که با پیشرفت خوردگی و فرسودگی لوله ها آب زیر سطحی متصل به دریا به این شبکه ها راه پیدا کرده و با افزایش شدید میزان مواد محلول معدنی در فاضلاب خام موجب افزایش قیمت تصفیه هر متر مکعب فاضلاب می شود.

صادقی تاکید کرد: اصلاح تاسیسات زیربنایی به ویژه تاسیسات فاضلاب در حال بهره برداری که امکان قطع جریان ندارد، بسیار زمان بر بوده و با هزینه های گزاف به روش های متعارف قابل انجام است اما با تدبیر انجام شده در معاونت مهندسی شرکت آب و فاضلاب هرمزگان و شناسایی شرکتهای دانش بنیان به عنوان سومین استان توانست با استفاده از این تکنولوژی مدرن، فرآیند اصلاح و بازسازی شبکه های فاضلاب شهر بندر عباس را عملیاتی کند.

به گفته وی در این روش مدرن که تنها ده درصد شبکه حفاری می شود و در آن نیازی به انسداد معابر نسیت، لوله قدیمی از محل این حفاری با لوله های پلی اتیلن تک جداره که در مقابل خوردگی مقاوم هستند و امکان نفوذ آب زیرر زمین متصل به دریا در آن میسر وجود ندارد، جایگزین می شود.

معاون مهندسی و توسعه آبفای هرمزگان افزود: صرفه جویی در زمان و تسریع در اجرای پروژه تا ۲۰۰ متر در روز برای هر محور، عدم نیاز به حفر ترانشه، صرفه جویی درهزینه و بازسازی کامل لوله های فرسوده از جمله مزایای اصلاح شبکه های فاضلاب به روش لوله شکافی است. در حالیکه در صورت اجرای این پروژه ها با روش ترانشه باز علاوه بر زمانبر بودن آن با مشکلاتی نظیر جابجایی معارض و تاسیسات آب ،برق، تلفن و فیبرنوری و سایر مشکلات اجتماعی مواجه خواهیم بود.

وی اضافه کرد: اجرای پروژه ای به طول ۴۵۰۰ متر و با اعتباری بالغ بر ۲۵میلیارد ریال از دیگر پروژه های درحال انجام آبفای هرمزگان با استفاده از این روش نوین است.