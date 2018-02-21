«بَرد» بهترین فیلم مستند جشنواره «ایرواین» شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین دوره جشنواره جهانی «ایرواین» در کالیفرنیای آمریکا برگزار شد و جایزه بهترین فیلم کوتاه مستند خود را به فیلم «بَرد» ساخته حمید جعفری از ایران اهدا کرد. در این بخش از رقابت های جشنواره، فیلم مستند «مهارت های چاقو» ساخته توماس لنون یکی از پنج نامزد اسکار ۲۰۱۸ در بخش مستند کوتاه هم حضور داشت که از آن تقدیر شد.

«بَرد» پیش از این در ۲ جشنواره دیگر در آمریکا با نام های «هات اسپرینگز» و «نیو اورلئانز» حضور داشته و با کسب جایزه بهترین فیلم از جشنواره «نیو اورلئانز» جوایز حضور در مسابقات آکادمی اسکار ٢٠١٩ را نیز به دست آورده بود.

«بَرد» مستندی کوتاه با زمان ۲۵ دقیقه است و داستان زنی در اطراف رامهرمز را روایت می‌کند که هر روز با پتک و دیلم به کوه می‌رود، سنگ می‌شکند و می‌فروشد تا زندگی خانواده‌اش را تأمین کند.

برخی از عوامل این فیلم عبارت‌اند از طرح و کارگردانی: حمید جعفری، فیلمبردار: ارسطو مداحی گیوی، تدوین: اسماعیل منصف، صدابردار و صداگذار: علیرضا دریادل، تهیه‌کنندگان: فاطمه فروزان علاء و حمید جعفری.

پخش جهانی این فیلم در قسمت آمریکای شمالی به عهده شرکت مافیلم است.