عدم همکاری دولت در تکمیل پروژه های آموزشی خیرساز

عبدالنبی دفتری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خیران مدرسه ساز در خوزستان و به ویژه شهرستان دزفول به عنوان بازوهای توانمند در امر مدرسه سازی در سطح کشور مطرح هستند.

وی افزود: این روند به گونه ای بود که دزفول به مدت پنج سال و استان خوزستان نیز سالها رتبه نمونه کشوری را به لحاظ برخورداری از خیران مدرسه ساز و میزان مشارکت ازآن خود کرده بودند.

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز خوزستان عنوان کرد: این خیران همواره پس از تعهد به اجرا پرداخته و سهم خود را ادا کرده اند اما متاسفانه همواره دولت در پرداخت سهم اعتبارات خود بدعهدی کرده و موجب تاخیر و تعلل در امر احداث شده است.

دفتری تصریح کرد: در حال حاضر پنج پروژه آموزشی خیرساز در دزفول و به طورکلی ۷۵ پروژه در سطح استان به دلیل عدم اختصاص اعتبار سهم دولت نیمه تمام مانده اند.

وی بابیان اینکه این امر موجب بی رغبتی و درمواردی اعتراض خیران شده است، گفت: در این راستا پیگیری های متعددی در تهران انجام داده ایم اما لازم است مسئولان متولی در استان نیز پیگیر این موضوع باشند تا این معضل رفع شود.

رئیس مجمع خیران مدرسه ساز خوزستان با تاکید بر اینکه دولت باید پا به پای خیران در این مسیر که رشد و تعالی جامعه را در بردارد گام بردارد، افزود: در مواردی از خیرین خواسته ایم برای تکمیل پروژه اعتبار سهم دولت را نیز به صورت موقت بپردازند اما دولت هنوز این اعتبار را به آنها بازنگردانده است.

دفتری درادامه از برگزاری جشنواره خیران مدرسه ساز دزفول ویژه بانوان خیر مدرسه ساز این شهرستان در ماه جاری خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، خیران مدرسه ساز دزفول در سال ۹۵ بالغ بر سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و خیرین مدرسه ساز خوزستان ۱۰۲ میلیارد تومان تعهد کردند که از این میزان ۶۰ درصد تعهدات عملی شده است.

