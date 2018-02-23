برف و باران در محورهای ۱۰ استان/ مراقب کاهش دید باشید

به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس راه راهور ناجا اعلام کرد: در اکثر محورهای استان آذربایجان غربی، محورهای مراغه- هشترود و بستان- تبریز در استان آذربایجان شرقی، در محور زنجان- بیجار در استان زنجان، در محور کوهرنگ- مسجد سلیمان محدوده گردنه چری در استان چهارمحال و بختیاری بارش برف گزارش شده است.

بنا بر همین گزارش، بارش پراکنده باران در استان های سمنان، مازندران، گیلان، اصفهان و چهارمحال و بختیاری (اکثر محورها) و مه گرفتگی همراه با کاهش دید در اکثر محورها در استان های مازندران، اردبیل، همدان و خراسان شمالی ، استان خوزستان (محورهای خرمشهر-اهواز و آبادان-اهواز)، استان آذربایجان شرقی (آزادراه تبریز-زنجان)، استان کردستان (محور سنندج-دیواندره)، استان آذربایجان غربی (محورهای تکاب-شاهین دژ و پیرانشهر-تمرچین)، استان مرکزی (محور اراک-سلفچگان)، استان خراسان رضوی (محورهای محورهای سبزوار و مشهد -فریمان)، استان لرستان (محور بروجرد –اراک محدوده گردنه زالیان)، استان گلستان (محورهای گنبد –کلاله و کلاله –مراوه تپه) اعلام شده است.

سایر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار هستند.