دستگاه قضایی با عاملان جنایت خیابان پاسداران با قاطعیت رفتار کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدعلی موحدی کرمانی امام جمعه موقت تهران در خطبه های نماز جمعه این هفته تهران اظهار داشت: پیامبران مردم را با خدا آشنا کردند؛ این بالاترین نعمت است؛ نعمتی بالاتر از این قابل تصور نیست.

وی با بیان اینکه اولین سخن در دین، شناخت خدا و معرفت به خداست افزود: خطوط قرمزی که خدا تعیین کرده باید رعایت شود. امر به معروف، حفظ حدود و خطوط قرمز الهی است.

موحدی کرمانی ادامه داد: نمی توانیم مرز شکنی کنیم و باید خطوط قرمز را رعایت کنیم. سخن گفتن ما خط قرمز دارد. سخن ما نباید همراه با افترا و غیبت و استهزا باشد.

وی با اشاره به حادثه سقوط هواپیمای مسافربری تهران - یاسوج گفت: این حادثه قلوب همه را از اندوه لبریز کرد. مایه مباهات است که شنیده ام خانواده های حادثه دیدگان اعلام کرده اند، راضی به ادامه عملیات جستجوی اجساد نیستیم؛ مبادا جان کسی به خطر بیفتد. مرحبا به این ایثار؛ چه مردم خوبی داریم. خدا به مسئولین توفیق دهد که به این مردم خدمت کنند.

موحدی کرمانی با اشاره به شهادت سه نیرو از عوامل نیروی انتظامی در خیابان پاسداران تهران تصریح کرد: اغتشاش و آشوبی را که رخ داد به شدت محکوم می کنیم. از اقدامات سنجیده و عاقلانه ناجا تشکر می کنیم که خوب عمل کردند و مدبرانه به این اغتشاش پایان دادند.

وی ادامه داد: از دستگاه قضا می خواهیم که با این جنایتکاران که مرتکب قتل شده و به خانه ها، مغازه ها و ماشین های مردم متعرض شده اند، با شدت و قاطعیت رفتار کند.

خطیب نماز جمعه تهران اظهار داشت: امنیت، مساله ای نیست که بتوان به سادگی از آن گذشت. ان شاالله مردم شاهد مجازات قاطعانه این حریم شکنان خواهند بود.

موحدی کرمانی با اشاره به زلزله زدگان کرمانشاه گفت: از نیروهای امدادی، سپاه، ارتش و دولت تشکر می کنم اما آنچه شنیده ام اینکه برای مردم زلزله زده مشکلاتی بر اثر بارش باران پیش آمده و این عزیزان نیازمند توجه بیشتری هستند؛ امیدواریم با افزایش بودجه بتوانند مسکنی برای خود تهیه کنند.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود درباره آمریکا گفت: آمریکا، صهیونیست ها و عربستان در فکر ایجاد اجتماع منطقه ای و بین المللی علیه ایران هستند؛ غافل از اینکه ایران حامل نور خداست که خاموش شدنی نیست.

موحدی کرمانی تصریح کرد: انقلاب اسلامی، یکی از مصادیق کلمه طیبه است که ریشه در اعماق زمین دارد و شاخه هایش به آسمان رفته و مرتب میوه می دهد.

خطیب نماز جمعه تهران گفت: ای آمریکا، خودت و ایادی ات عصبانی شوید و از این عصبانیت بمیرید.