حجم معاملات تسه افزایش یافت/ ۷ میلیارد اوراق مسکن دست به دست شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرابورس، طی ۲۱ روز معاملاتی تعداد ۷ میلیارد و ۳۴۷ میلیون ورقه بهادار در ۹۶۱ هزار نوبت به ارزش ۴۳ هزار و ۴۶۲ میلیارد ریال در بازارهای فرابورس خرید و فروش شده که به ترتیب از افزایش ۶۴ و ۳۱ درصدی حجم و نوبت های معاملات و افت ۳۴ درصدی ارزش معاملات نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد.

همچنین بازار اول فرابورس در ماهی که گذشت تغییر مالکیت ۱۰۴۲ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۲۰۱۵ میلیارد ریال و بازار دوم مبادله ۱۷۵۵ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۶ هزار و ۷۹۹ میلیارد ریال را به خود دیدند که این ارقام به ترتیب بیانگر رشد ۸۴ و ۱۰۶ درصدی حجم و ارزش معاملات در بازار اول و رشد ۵ درصدی حجم و افت ۳۱ درصدی ارزش معاملات بازار دوم در مقایسه با بهمن ماه سال ۹۵ است.

این گزارش می افزاید: در بازار ابزارهای مالی نیز تعداد ۳۲۷ میلیون اوراق بدهی به ارزش ۲۸ هزار و ۹۸۰ میلیارد ریال معامله شده است که از رشد ۶۲ درصدی حجم و افت ۴۳ درصدی ارزش معاملات این بازار در بهمن ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت می‌کند.

افزون بر این، بالغ بر ۲۹۹ میلیون صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله به ارزش ۳۳۸۱ میلیارد ریال و ۱.۷ میلیون ورقه گواهی تسهیلات مسکن(تسه) به ارزش ۱۲۰۴ میلیارد ریال در این مدت در این بازار مورد معامله قرار گرفته است که نشان از افزایش ۹۶ درصدی حجم و ۵۸ درصدی ارزش معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله و رشد ۲۰ درصدی حجم و ۱۴ درصدی ارزش معاملات اوراق گواهی تسهیلات مسکن در مقایسه با بهمن ماه پارسال دارد.