۲۰ هزار نفر در بخش گردشگری مازندران فعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، دلاور بزرگ‌نیا، عصر شنبه، در جلسه خدمات سفر، با بیان اینکه نباید فرصت صنعت گردشگری را نادیده گرفت، افزود: رونق اقتصادی و آشنایی با فرهنگ بومی و محلی مازندران از دستاوردهای صنعت گردشگری در استان خواهد بود .

وی اشتغال این بخش را حائز اهمیت خواند و به ورود ۱۲ میلیون گردشگر به مازندران اشاره کرد و ادامه داد: بیش از ۲۰هزار نفر در بخش گردشگری استان مشغول به فعالیت هستند .

مدیرکل میراث‌ فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری مازندران منافع اقتصادی حضور گردشگر در استان را مهم ارزیابی کرد و گفت: هر ۲۵ گردشگر داخلی می‌تواند ارزش اقتصادی یک شغل را در مازندران تامین کند و به همین خاطر ۴۰هزار نفر به‌طور مستقیم از حضور گردشگران در مازندران سود خواهند برد.

بزرگ‌نیا در خصوص گردشگری خارجی، یادآور شد: طبق آمار رسمی سکونت در اقامتگاه‌های استان، ۷۰هزار گردشگر خارجی در اقامتگاه‌های رسمی ساکن شدند اما آمار غیرسمی آن بیش از این تعداد است و به ۳۰۰هزار نفر هم می‌رسد.

وی ساماندهی ویلاها و اقامتگاه‌های استان را امری ضروری دانست و تصریح کرد: اقامتگاه‌هایی که به گردشگران خدمات ارائه می‌دهند باید ساماندهی شوند و گردشگر باید در اقامتگاه رسمی سکونت داده شود.

مدیرکل میراث‌ فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری مازندران با بیان اینکه هر گردشگر خارجی حداقل هزارو ۵۰۰دلار برای سفر هزینه خواهد کرد، اظهار داشت: وجود گردشگران خارجی و خرید سوغات و صنایع دستی بومی رشد قابل توجهی را در صادرات چمدانی استان ایجاد می‌کند .

بزرگ‌نیا فاصله گرفتن از خام فروشی و برنامه‌ریزی در رونق صنعت گردشگری را خواستار شد و خاطرنشان کرد: صنعت گردشگری فرصتی نوظهور در اقتصاد مازندارن است و باید برای استفاده از آن اقدامات لازم را صورت داد .