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۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۷:۳۲

هفته بیست و چهارم لیگ برتر؛

ترکیب پرسپولیس برای دیدار با استقلال خوزستان اعلام شد

ترکیب پرسپولیس برای دیدار با استقلال خوزستان اعلام شد

کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس ترکیب سرخپوشان برابر تیم استقلال خوزستان را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، برانکو ایوانکوویچ سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس پس از جلسه فنی با بازیکنان، ترکیب سرخپوشان برابر تیم استقلال خوزستان از هفته بیست و چهارم مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران (جام خلیج فارس) را به شرح زیر اعلام کرد:

بوژیدار رادو شوویچ، محمد انصاری، حسین ماهینی (کاپیتان)، شایان مصلح، محسن ربیع‌خواه، کمال کامیابی‌نیا، احمد نورالهی، فرشاد احمدزاده، بشار رسن، علی علیپور و سیامک نعمتی.

 دیدار برگشت تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال خوزستان از ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه امروز شنبه در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4235878
رضا خسروي

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