رضا درمیشیان داور «فیلم تصویر» شد/ انصراف نرگس آبیار

به گزارش خبرگزاری مهر، روز شنبه دوازدهم اسفند ماه سال جاری با حضور ابوالفضل جلیلی، محمد آلادپوش و رضا درمیشیان در حضور مخاطبان و سازندگان جوان، فیلمهای جشنواره «فیلم تصویر» داوری میشود.
پیروز کلانتری، جعفر صانعیمقدم، علی کریم و پیروز کرمی به عنوان هیات انتخاب با جشنواره «فیلم تصویر» همکاری داشتند.
نرگس آبیار که پیشتر نامش به عنوان یکی از داوران بخش مسابقه جوانان زیر ۲۵ سال در جشنواره «فیلم تصویر» اعلام شده بود، به دلیل همزمانی جلسه داوری با پروژه جدید سینماییاش به حضور در جمع داوران نرسید.
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