دفاع مقدس گنجینه ای عظیم از آموزه های دینی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محی الدین محمدیان رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در همایش ملی علوم و معارف دفاع مقدس در آموزش و پرورش که در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد، با بیان اینکه دوران دفاع مقدس سند هویت و تاریخ اصیل کشورمان و انقلاب ما است، اظهار داشت: هشت سال جنگ تحمیلی در واقع گنجینه ای عظیم و ارزشمند از آموزه های دینی و سبک زندگی ایرانی اسلامی است که ما در انتقال مفاهیم آن به نسل امروز به خوبی عمل نکرده ایم و آنچه که تا کنون از آن دوران صحبت کردیم صرفا وصف حال این گنجینه است.

وی در ادامه تصریح کرد: باید باطن این گنجینه شکافته شود و عمق مجاهدت ها، ایثارگری ها، ازخودگذشتگی ها و فداکاری های رزمندگان به نسل امروز و نسل های آینده انتقال داده شود.

محمدیان نقش و جایگاه وزارت آموزش و پرورش در انتقال و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به دانش آموزان را بسیار مهم دانست گفت: نباید دستاوردهای دوران دفاع مقدس به فراموشی سپرده شود، باید چهره های شاخص از گنجینه دوران دفاع مقدس مانند شهیدان باکری، همت، خرازی و هزاران شهید دیگر را برای نسل جوان تفهیم کرد. انس گرفتن دانش آموزان با شهید حسین فهمیده در کتب درسی نشان دهنده این است که آنان مشتاق و علاقه مند به دانستن وقایع دوران دفاع مقدس هستند، نباید در این مسیر کوتاهی کرد.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در پایان با اشاره به منتشر شدن تاریخ هشت سال جنگ تحمیلی در کتاب های درسی سطح آموزش و یادگیری دانش آموزان را رو به رشد و ارتقا دانست و گفت: وقتی دانش آموزان در کتاب های درسی نام و نشانه ای از شهیدان ببینند میان خود به گفت‌وگو و تبادل نظر می پردازند که این موضوع باعث می شود به دنبال سایر حقایق و وقایع به وقوع پیوسته در آن دوران بروند، وقتی نسل جوان به دنبال تاریخ دفاع مقدس برود دیگر فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه کم رنگ نمی شود.