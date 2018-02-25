کشف ۴۰ هزار قرص ترامادول ۲۰۰ در جنوب غرب پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ "مسلم قاسم آبادی" با اعلام این مطلب گفت: ماموران کلانتری عصر روز گذشته در حال گشت زنی در محدوده خیابان جیحون متوجه رفتار مشکوک راکب یک دستگاه موتور سیکلت که یک کارتن بزرگ را بترک موتورش حمل می کرد، شده و برای بررسی بیشتر به طرف موتورسیکلت تغییر مسیر داده و به راکب نزدیک شدند.

وی با اشاره به اینکه با اقدامات صورت گرفته موتورسیکلت متوقف و راکب آن بلافاصله دستگیر تگفت:ودر بازرسی کارتن مورد نظر تعداد ۳۹ هزار و ۹۸۰ عدد قرص ترامادول ۲۰۰ کشف شد.

این مقام انتظامی با بیان اینکه قرص ترامادول که از قرص های مواد مخدر دار و برای تسکین دردهای شدید استفاده می گردد و دارای عوارض جانبی بسیاری است و گاهی نیز افراد به علت خواص نشاط آوری که دارد آن را مصرف کنند؛ ادامه داد: متهم که مدعی بود قرص ها را برای بدنسازی تهیه کرده است برای تحقیقات بیشتر به کلانتری منتقل شد.

سرهنگ مسلم آبادی تصریح کرد: متهم در بازجوئی اولیه به بزه انسابی خود اقرار و برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شدند.