«زاوش» کنسرت «آغاز یک خیال» را در برج آزادی برگزار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه موسیقی «زاوُش» به سرپرستی هومن موسوی ۲۳ اسفند کنسرت «آغاز یک خیال» را در برج آزادی روی صحنه می برد. در این کنسرت قرار است ۱۱ قطعه از آلبوم های منتشر شده هومن موسوی با عنوان «پرواز با ...» و «آغاز یک خیال» و نیز دو قطعه «وداع» و «عشق یعنی» اجرا شوند. در این قطعات از اشعار حافظ، فریدون مشیری، فروغ فرخزاد، مهدی اخوان ثالث، مسعود سعد سلمان، خیام، هومن موسوی و رها شایان استفاده شده است.

علی درخشان نوازنده درامز، احسان یوسف بیک نوازنده کیبورد، محمد محمدلو نوازنده گیتار باس، بهنام شکرالهی نوازنده گیتار الکتریک و امیر محمدی نوازنده ساکسیفون و کلارینت هومن موسوی را در این کنسرت همراهی خواهند کرد. آهنگسازی قطعات را هومن موسوی و رضا سجادی و تنظیم تمامی قطعات برای اجرای صحنه ای را هومن موسوی بر عهده داشته اند. همچنین منیره صفری تهیه کننده و مدیر برنامه گروه «زاوش» است.

در توضیح این کنسرت آمده است: «هومن موسوی که در سال ۱۳۸۶ گروه «زاوُش» را تشکیل داده است تا پیش از این اجراهای متعددی بر اساس موسیقی کلاسیک ایرانی و تلفیقی برگزار کرده و در سال های اخیر نیز با اضافه کردن موسیقی راک به کارنامه کاری خود، دست به خلق تجربه های جدیدی زده است. وی با هدف شنیده شدن موسیقی که بر پایه توجه ویژه به ادبیات فارسی و هدفمندی موسیقی خلق می شود، فعالیت خود را آغاز کرد. انگیزه تولید و اجرای این آثار، دوری از موسیقی صرفاً مصرفی و بیان احساسات خالق اثر با حفظ زیبایی ها و لطافت های کلام فارسی است تا مخاطب بتواند همزمان با لذت بردن از موسیقی و همراهی با آن، تاثیری هر چند اندک را برداشت کند.»

کنسرت گروه موسیقی زاوُش به سرپرستی هومن موسوی شامگاه چهارشنبه ۲۳ اسفند در برج آزادی برگزار می شود.