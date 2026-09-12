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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۲۹

نهال گواهی‌شده پیش‌شرط توسعه کشاورزی صادرات‌محور در فارس

نهال گواهی‌شده پیش‌شرط توسعه کشاورزی صادرات‌محور در فارس

شیراز- رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس استفاده از باغ‌های مادری و نهال‌های گواهی‌شده را زیرساخت حرکت کشاورزی استان به سمت تولید صادرات‌محور دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، احد بهجت حقیقی با تأکید بر ضرورت استانداردسازی فرآیند تولید نهال در استان فارس، گفت: باغ‌های مادری و نهال‌های دارای گواهی سلامت، از مهم‌ترین زیرساخت‌های توسعه باغداری و افزایش کیفیت محصولات کشاورزی به شمار می‌روند.

وی باغ مادری را نقطه آغاز تولید یک باغ استاندارد دانست و افزود: در این باغ‌ها، درختان دارای ویژگی‌های برتر ژنتیکی، بهره‌وری مناسب و مقاومت بالا تحت مراقبت‌های تخصصی قرار می‌گیرند و قلمه‌های مورد نیاز برای تکثیر نهال استاندارد از آنها تأمین می‌شود.

تکثیر غیراصولی؛ تهدیدی برای سرمایه باغداران

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس ادامه داد: نبود باغ مادری شناسنامه‌دار در فرآیند تکثیر نهال، کنترل ژنتیکی و نظارت علمی را با مشکل مواجه می‌کند و می‌تواند به افت کیفیت محصولات، انتقال آفات و بیماری‌ها و در نهایت تحمیل خسارت‌های سنگین به باغداران منجر شود.

بهجت حقیقی با اشاره به اهمیت نهال‌های گواهی‌شده گفت: این نهال‌ها زنجیره اصالت خود را از باغ مادری تا زمان کشت در زمین حفظ می‌کنند و با برخورداری از تأییدیه سلامت مراکز تحقیقاتی، از بسیاری از ویروس‌ها و بیماری‌های پنهان مصون هستند.

وی خاطرنشان کرد: برخی بیماری‌ها و آفات ممکن است برای مدت طولانی در باغ قابل مشاهده نباشند، اما در ادامه خسارت‌های گسترده‌ای به درختان و سرمایه‌گذاری انجام‌شده وارد کنند؛ از این رو، استفاده از نهال سالم و دارای شناسنامه اهمیت ویژه‌ای دارد.

استانداردسازی نهال برای حضور در بازار جهانی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس با اشاره به ظرفیت‌های اقلیمی استان در تولید محصولاتی همچون مرکبات، پسته و خرما و همچنین محصولات دارای ارزش افزوده بالا مانند زعفران، استانداردسازی نهال را یک ضرورت راهبردی برای توسعه این بخش عنوان کرد.

بهجت حقیقی افزود: در بازارهای بین‌المللی، سلامت محصول، قابلیت ردیابی و مشخص بودن منشأ تولید از الزامات مهم پذیرش محصولات کشاورزی است.

وی تأکید کرد: پیوند میان باغ‌های مادری استاندارد و نهال‌های گواهی‌شده می‌تواند ضمن ارتقای کیفیت محصولات، زمینه افزایش رقابت‌پذیری تولیدات فارس در بازارهای جهانی و تقویت جایگاه باغداران در زنجیره ارزش صادرات را فراهم کند.

کد مطلب 6944862

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