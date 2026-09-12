به گزارش خبرگزاری مهر، احد بهجت حقیقی با تأکید بر ضرورت استانداردسازی فرآیند تولید نهال در استان فارس، گفت: باغ‌های مادری و نهال‌های دارای گواهی سلامت، از مهم‌ترین زیرساخت‌های توسعه باغداری و افزایش کیفیت محصولات کشاورزی به شمار می‌روند.

وی باغ مادری را نقطه آغاز تولید یک باغ استاندارد دانست و افزود: در این باغ‌ها، درختان دارای ویژگی‌های برتر ژنتیکی، بهره‌وری مناسب و مقاومت بالا تحت مراقبت‌های تخصصی قرار می‌گیرند و قلمه‌های مورد نیاز برای تکثیر نهال استاندارد از آنها تأمین می‌شود.

تکثیر غیراصولی؛ تهدیدی برای سرمایه باغداران

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس ادامه داد: نبود باغ مادری شناسنامه‌دار در فرآیند تکثیر نهال، کنترل ژنتیکی و نظارت علمی را با مشکل مواجه می‌کند و می‌تواند به افت کیفیت محصولات، انتقال آفات و بیماری‌ها و در نهایت تحمیل خسارت‌های سنگین به باغداران منجر شود.

بهجت حقیقی با اشاره به اهمیت نهال‌های گواهی‌شده گفت: این نهال‌ها زنجیره اصالت خود را از باغ مادری تا زمان کشت در زمین حفظ می‌کنند و با برخورداری از تأییدیه سلامت مراکز تحقیقاتی، از بسیاری از ویروس‌ها و بیماری‌های پنهان مصون هستند.

وی خاطرنشان کرد: برخی بیماری‌ها و آفات ممکن است برای مدت طولانی در باغ قابل مشاهده نباشند، اما در ادامه خسارت‌های گسترده‌ای به درختان و سرمایه‌گذاری انجام‌شده وارد کنند؛ از این رو، استفاده از نهال سالم و دارای شناسنامه اهمیت ویژه‌ای دارد.

استانداردسازی نهال برای حضور در بازار جهانی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس با اشاره به ظرفیت‌های اقلیمی استان در تولید محصولاتی همچون مرکبات، پسته و خرما و همچنین محصولات دارای ارزش افزوده بالا مانند زعفران، استانداردسازی نهال را یک ضرورت راهبردی برای توسعه این بخش عنوان کرد.

بهجت حقیقی افزود: در بازارهای بین‌المللی، سلامت محصول، قابلیت ردیابی و مشخص بودن منشأ تولید از الزامات مهم پذیرش محصولات کشاورزی است.

وی تأکید کرد: پیوند میان باغ‌های مادری استاندارد و نهال‌های گواهی‌شده می‌تواند ضمن ارتقای کیفیت محصولات، زمینه افزایش رقابت‌پذیری تولیدات فارس در بازارهای جهانی و تقویت جایگاه باغداران در زنجیره ارزش صادرات را فراهم کند.