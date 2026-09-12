محل جعل گذرنامه و اسناد اقامتی اتباع خارجی در کن شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی پلیس پایتخت اظهار کرد: محل جعل گذرنامه و اسناد تمدید روادید اتباع خارجی در محله کن با رصد تخصصی کارشناسان معاونت گذرنامه پلیس اطلاعات فاتب شناسایی شد و عامل اصلی این فعالیت در حالی که در محل مشغول فعالیت بود، دستگیر شد.

کارشناسان معاونت گذرنامه پلیس اطلاعات فاتب در جریان بررسی و پایش روند صدور و تمدید گذرنامه اتباع خارجی، با مواردی از ناهماهنگی و ناهنجاری در برخی اسناد مواجه شدند.

تحقیقات تخصصی و تحلیل اطلاعات مربوط به صاحبان این اسناد، مأموران را به فردی با مشخصات «ح ـ د» در محدوده محله کن رساند و شناسایی محل فعالیت وی در دستور کار قرار گرفت.

پس از انجام بررسی‌های میدانی و هماهنگی قضایی، تیم عملیاتی پلیس با رعایت اصل غافلگیری وارد محل فعالیت متهم شد.متهم در جریان این عملیات و در حالی که مشغول فعالیت بود، دستگیر شد و محل مورد نظر تحت بررسی مأموران قرار گرفت.

کشف گذرنامه‌های جعلی و تجهیزات جعل

در بازرسی از محل فعالیت متهم، تعدادی گذرنامه جعلی و برگه‌های جعلی تمدید روادید کشف و ضبط شد.همچنین تجهیزات و اقلام مرتبط با جعل اسناد، از جمله رایانه‌ها و پرینترهای رنگی مورد استفاده برای تهیه اسناد جعلی نیز در این عملیات کشف شد.

تبلیغات مجازی برای جذب اتباع خارجی

بررسی‌های میدانی و فنی پلیس نشان می‌دهد متهم با استفاده از فضای مجازی، اتباع خارجی را با وعده ارائه «تسهیلات قانونی» جذب می‌کرد.بر اساس تحقیقات انجام‌شده، وی پس از جلب اعتماد افراد، با ارائه اسناد جعلی اقدام به کلاهبرداری کرده و در روند قانونی اسناد اقامتی و هویتی اختلال ایجاد می‌کرد.

رئیس گذرنامه پلیس تهران با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات اقامتی، به اتباع خارجی و شهروندان هشدار داد فریب افرادی را که در فضای مجازی وعده تسهیل امور اداری یا صدور اسناد رسمی می‌دهند، نخورند. وی از شهروندان و اتباع خارجی خواست برای انجام امور مربوط به گذرنامه و اسناد اقامتی، صرفاً از مسیرهای قانونی و مراجع رسمی اقدام کنند و از هرگونه معامله و اعتماد به افراد ناشناس در فضای مجازی خودداری کنند.

رئیس گذرنامه پلیس تهران بر ادامه اقدامات تخصصی برای مقابله با جعل اسناد و برخورد قانونی با افرادی که با وعده‌های غیرواقعی اقدام به کلاهبرداری و جعل اسناد رسمی می‌کنند، تأکید کرد.