به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، مهندس سیدمجید صدری، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در دیدار با مهندس علیرضا قلمبر دزفولی، مدیرعامل شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل که در دفتر مدیرعامل شرکت مخابرات ایران انجام شد، ضمن بررسی ظرفیتهای همکاری مشترک بین مجموعه ایرانسل و شرکت مخابرات ایران گفت: آمادگی داریم تا با استفاده از ظرفیتهای موجود و همکاریهای دوجانبه، در توسعه بازار ارتباطات کشور نقش گستردهتری داشته باشیم.
صدری در این دیدار که امروز سهشنبه ۸ اسفندماه برگزار شد، خاطرنشان کرد: در تمام حوزههای همکاری بین دو شرکت ایرانسل و شرکت مخابرات ایران، روند جدید و متمایزی نسبت به گذشته را تعریف کرده و بر طبق آن با هم افزاییهای صورت گرفته، طبق برنامه ششم توسعه، حوزه ICT را که حقیقتا پیشران توسعه در کشور است گسترش میدهیم.
مهندس دزفولی، مدیرعامل شرکت ایرانسل نیز با تأکید بر جایگاه ویژه مخابرات ایران افزود: شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل آمادگی دارد تا در حوزههای موردنظر، همکاریهای خود را با مجموعه مخابرات ایران، بیش از پیش افزایش دهد. چراکه همکاری دو مجموعه، موجب همگرایی بیشتر در مجموعه ارتباطی کشور خواهد شد.
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