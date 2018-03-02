دوازدهمین نمایشگاه سراسری کتاب در قزوین گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، جمعه شب در مراسمی با حضور بهمن رضوانی مشاور اجرایی معاونت فرهنگی وزیر ارشاد اسلامی، عبدالمحمد زاهدی استاندار، اکبر اسکندری نژاد مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، حجت الاسلام قابل امام جمعه موقت قزوین، علی صفری شهردار، درافشانی مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری، طاهرخانی مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی قزوین، اسماعیلی مدیرکل کتابخانه های استان و جمعی از ناشران و فعالان فرهنگی، فروشندگان کتاب و علاقمندان سیصد و پنجاه و هفتمین نمایشگاه کتاب استانی و دوازدهمین نمایشگاه سراسری کتاب قزوین در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی قزوین گشایش یافت.

در این نمایشگاه که تا ۱۶ اسفندماه برپاست ۳۲۳ ناشر از سراسر استان و ۲۳ ناشر از قزوین آخرین نشریات، کتب و دست نوشته و اثار قلمی خود را در ۲۰۲ غرفه در فضایی به مساحت ۲۰۰۰ مترمربع در معرض دید و فروش شهروندان قرار داده اند.

در این نمایشگاه با توزیع بن کتاب علاقمندان می توانند با ۲۰ درصد تخفیف کتب خود را خریداری کنند و بین ۱۰ تا ۲۰ درصد نیز از سوی ناشران تخفیف ویژه پیش بینی شده است.

دوازدهمین نمایشگاه کتاب تا ۱۶ اسفندماه در محلی دائمی نمایشگاههای بین المللی قزوین برپاست و علاقمندان می توانند از ساعت ۹ صبح تا ۱۲ و ۱۵ تا ۲۱ از آن در محل بلوار دانشگاه بین المللی امام خمینی، جنب صدا وسیما دیدن کنند.