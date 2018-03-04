به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال نساجی ماندران در نخستین گام خود با جواد نکونام موفق شد در یک بازی خانگی مس کرمان را با نتیجه یک بر صفر مغلوب نماید. نکونام در نشست خبری بعد از این بازی در این رابطه گفت: همیشه بازی کردن در مقابل هوادار لذت و احساس خاصی دارد به خصوص وقتی مقابل تیم‌های باسابقه بازی می‌کنیم چون درک بهتری از فوتبال دارند.

وی افزود: در شرایط سخت و وقتی تیم ۱۰ نفره شد حمایت گرم مردم را حس کردیم و این انگیزه به بازیکنان ما منتقل می شد که بتوانیم بازی را با موفقیت پشت سر بگذاریم. من از تماشاگران تشکر می‌کنم و واقعا خوشحالم که عضوی از خانواده نساجی هستم.

سرمربی نساجی در خصوص داوری گفت: من کلا عادت ندارم در مورد داوری صحبت کنم مگر اینکه یک شرایط خاص به وجود بیاید. زرگر از داوران خوب کشور است و هیچ مشکلی نداشت. اگر اعتراضی هم بود در نتیجه تاثیری نداشت و مطمئنا اشتباهی در تاثیر روی نتیجه وجود نداشت.

وی در پاسخ به این سوال که شما زمانی که به نساجی آمدید حرفی از صعود نزدید و آیا با برد امروز نظرتان تغییر کرده است یا خیر گفت: من هیچوقت این کار را انجام نمی‌دهم که بخواهم قول صعود بدهم. اولا که ۹ هفته باقی مانده ولی نظر شخصی من این است در فوتبال قول دادن خیال واهی است. چیزی که من فکر می‌کنم بردن، بردن و بردن است. بازی به بازی جلو می‌رویم تا موفق شویم. تنها قولی که می‌توانم بدهم این است که با تمام وجودمان کار کنیم تا تیم به موفقیت برسد. مثل همین امروز که دیدید تیم تمام توانش را گذاشت تا به برد برسد.

سرمربی تیم نساجی در ادامه نشست خبری در پاسخ به این سوال که قرارداد شما با باشگاه چند ساله است گفت: قرارداد زیاد مهم نیست ولی یک سال و نیمه است.شاید هم بیشتر شود.

وی تاکید کرد: چیزی که به آن فکر می‌کنم این است که تیمم را به سمت موفقیت ببرم. اول از همه از همکاران خودم که در اینجا کار کردن تشکر کنم و به آنها خسته نباشید می‌گویم. چیزی که همه است این که با آن شیوه ای که می‌خواهم کار را جلو ببرم ولی واقعا با کمال احترام می‌گویم این تیم خیلی کار دارد. این تیم خیلی کار دارد و باید طوری کار کنیم که تفکرات بازیکنان به تفکرات کادر فنی نزدیک شود.

نکونام در خصوص اینکه آیا نساجی همچنان در تهران تمرین می‌کند یا خیر گفت: این بحثی است که از اول فصل بوده و من اینجا تصمیم گیرنده نبودم. الان دیگر نمی‌شود کاری انجام داد. ما الان فقط باید به این فکر باشیم که تیم سرحال باشد ولی قطعا شرایط رفت و آمد ما فرق خواهد کرد. با توجه به بودن مردم و استراحت بازیکنان برنامه ریزی می‌کنیم. مطمئن باشید هیچ کاری در اینجا بی برنامه جلو نخواهیم رفت. ممکن است حتی روهایی تمرینات را ببندیم تا کارهای تاکتیکی ما در سکوت و آرامش برگزار شود.

وی در خصوص حضورش در قائمشهر و حضور دوباره اش در شمال گفت: این قسمت است، در فوتبال شرق و غرب ندارد، این یک حرفه است و در دنیا همین اتفاق می‌افتد.