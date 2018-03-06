یازده بخش صنعتی همچنان در رکود/به رئیس جمهور نامه خواهیم نوشت

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود خوانساری در نشست امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گفت: بر اساس اعلام مرکز آمار، تورم ۸.۲ درصد شده است که با توجه به کش و قوس‌های اقتصاد ایران، همچنان تک رقمی است و امیدواریم که سال آینده تورم تک رقمی را داشته باشیم، ضمن اینکه رشد اقتصادی در نیمه نخست ۴.۵ درصد اعلام شده است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه فعالیت های اقتصادی ۴.۹ درصد رشد داشته است، افزود: صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی را برای کل سال ۹۶ معادل ۳.۵ درصد پیش بینی کرده است، ضمن اینکه این رقم برای سال آینده، ۳.۷ درصد اعلام شده است. اما تشکیل سرمایه از سال ۹۰ تا نیمه نخست سال جاری منفی بود که اکنون به صفر رسیده است.

وی با بیان اینکه درآمد نفتی ۵۶.۴ درصد افزایش داشته است، اظهار داشت: در حوزه ساختمان، علیرغم رکود ساختمان و ارزش افزوده منفی این بخش، در فصل دوم امسال ارزش افزوده نیز مثبت شده است، تجارت با اروپا به ۲۱ میلیارد یورو رسیده است؛ ضمن اینکه تراز حساب جاری بر اساس اعلام صندوق بین المللی پول ۲۱.۶ میلیارد دلار اعلام کرده که رتبه ایران در دنیا را به پانزدهم رسانده است.

خوانساری با بیان اینکه نقدینگی در آذرماه ۱۴۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است، گفت: این در مقایسه با سال گذشته رشد منفی بوده است، از سوی دیگر بدهی بانکها به بانک مرکزی به ۱۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به سال گذشته رشد کمتری داشته است.

وی با بیان اینکه بودجه عمرانی نسبت به سال گذشته ۹۱ درصد و بودجه عمومی ۱۶.۸ درصد رشد داشته است، گفت: یازده بخش صنعتی، هنوز دارای رکود بوده و رشد منفی دارند؛ ضمن اینکه اگرچه اشتغال ایجاد شده است، اما کماکان درصد بیکاری در حدود ۱۲ درصد در سال جاری بوده است؛ البته رقم بودجه ۹۷ رقمی معادل ۱۲۱۲ هزار میلیارد تومان بوده که بودجه عمومی دولت ۳۸۶ هزار میلیارد تومان بوده است؛ اما ۱۱۰ هزار میلیارد تومان هم برای بدهی دولت به بخش خصوصی از محل جابجایی بدهی دولت با بخش های غیردولتی و بانکها تامین شده که ۵۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به بدهی بخش خصوصی بوده است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران، ادامه داد: اقتصاد ایران در سال ۹۶ همراه با بیکاری و عدم رونق تولید از مهمترین علایم بالینی است که با وجود ثبات نسبی حاصل از تورم تک رقمی، این دو عارضه ناشی از کاهش رشد سرمایه گذاری و دسترسی دشوار و گران به تسهیلات و کاهش رقابت پذیری کالاهای داخلی نسبت به خارجی بوده است که این سه عامل ریشه در سه معضل اصلی اقتصاد ایران دارند که مثلث بیماری کشور هستند.

خوانساری گفت: سیاستگذاری ارزی ناصحیح دولت، نابسامانی نظام بانکی و کسری بودجه و بدهی های فزاینده دولت مثلث بیماری کشور هستند؛ ضمن اینکه در بحث ارز، متاسفانه همچنان تصمیمات نادرست گذشته ادامه دارد که یکی از دلایل نابسامانی است.

وی افزود: نامه ای به رئیس جمهور خواهیم نوشت و در این دو سه ماه آنچه که بر اقتصاد ایران گذشت را بیان خواهیم کرد.