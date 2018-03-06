به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی امروز سه‌شنبه ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی از دقایقی پیش با حضور ۱۹۴ نماینده و به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس آغاز شد.

دستور کار نشست علنی امروز به این شرح از سوی هیأت رئیسه به شرح زیر اعلام شد:

۱ـ بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور

۲ـ ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

۳ـ ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت

۴ـ بررسی گزارش کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی درباره نحوه اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار

۵ـ بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح افزایش نرخ باروری