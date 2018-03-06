  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۹:۵۱

دستاورد محققان ژاپنی؛

هوش مصنوعی جدید فکر شما را می خواند

هوش مصنوعی جدید فکر شما را می خواند

محققان ژاپنی سیستم هوش مصنوعی تازه ای ابداع کرده اند که با تحلیل اطلاعات حاصل از اسکن مغز، شرحی مکتوب از طرز فکر و اندیشه های افراد ارائه می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، سیستم یادشده ابتدا داده های مربوط به ام آر آی مغز هر فرد را دریافت می کند و با بررسی تصاویر اسکن شده مغز از این طریق می تواند به طور مکتوب این مساله را شرح دهد که فرد به چه چیزی فکر می کرده است و نظرات و دیدگاه هایش در آن لحظه خاص چه بوده است.

هدف از انجام این تحقیق در دانشگاه اوچانومیزو این است که مشخص شود مغز چگونه اطلاعات خود را در مورد جهان اطراف ارائه می دهد و برای رسیدن به این هدف الگوریتمی طراحی شد که درک و تفسیر فعالیت های مغز انسان به صورت مکتوب را ممکن می کند.

البته این سیستم هنوز در مراحل اولیه طراحی قرار دارد. اما در آینده نه چندان دور می توان از سیستم های مذکور برای تسهیل تعامل مغز انسان و رایانه ها و دسترسی دقیق به آنچه که در مغز افراد در جریان است، استفاده کرد.

از این روش می توان برای تسهیل فهم دانشمندان از فرایند پردازش اطلاعات گوناگون مانند اطلاعات بصری، صوتی، معنایی، زبانی، احساسی و غیره توسط مغز هم استفاده کرد.

کد مطلب 4244626

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها