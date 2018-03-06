کنکور سال آینده حذف نمی شود/ احتمال برگزاری کنکور سال ۹۸

محمد مهدی زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت حذف کنکور گفت: کنکور در سال ۹۷ حذف نمی شود، در حال حاضر این موضوع را بررسی می کنیم تا ببینیم آیا تا دوسال دیگر امکان حذف کنکور وجود دارد یا خیر.
وی ادامه داد: قانون می گوید سال ۹۷ آخرین سالی است که کنکور باید برگزار شود و از دوسال دیگر، نباید کنکور برگزار شود.
رئیس کمیسیون آموزش افزود: ولی برای اینکه حذف کنکور اجرایی شود، باید زمینه های لازم آماده شده باشد که هنوز این بستر توسط وزارت آموزش و پرورش آماده نشده و حتی احتمال برگزاری کنکور در سال ۹۸ هم هست.
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