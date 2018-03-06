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۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۴:۱۸

مسئول طرح مادرانه جمعیت امام علی (ع) عنوان کرد؛

بیماری‌های زنان ومسائل نوزادان ازمشکلات اصلی زلزله زدگان کرمانشاه

بیماری‌های زنان ومسائل نوزادان ازمشکلات اصلی زلزله زدگان کرمانشاه

مسئول طرح مادرانه جمعیت امام علی (ع) گفت: بیماری‌های زنان و مسائل نوزادان و کودکان از مشکلات اصلی زلزله زدگان کرمانشاه است.

طراوت مظفریان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه امسال پنجمین همایش مادرانه فردا در دانشکده علوم اجتماعی  دانشگاه تهران سالن علوم اجتماعی برگزار می شود، افزود: این طرح مسئولیت پذیری  نسبت به تک تک زنان قربانی خشونت، فقر و اعتیاد را به جامعه یادآور می شود. طرح مادرانه از سال ۹۱ در جمعیت امام علی (ع) راه اندازی شده است و امسال پنجمین سال پیاپی از برگزاری همایش این طرح است.

وی اضافه کرد: همه  ساله با مطالعه علمی و کارشناسی یکی از معضلات و مسائل زنان آسب دیده و خلاهای قانونی-حمایتی بررسی شده و طی برگزاری همایش به آن پرداخته می شود. این طرح علاوه بر یادآوری مسئولیت های جامعه در قبال زنان آسیب دیده، اقدامات لازم را به جهت حمایت از آنان نیز به عمل می آورد. در سال های گذشته و چهار همایش پیشین؛  این طرح پرداخته است به بارداری دختران کم سال، اعتیاد و بارداری؛ مادران باردار و نوزادان در استان مازندران، همایشی با محوریت زنان بلوچ و در آخر همایش این طرح سال پیش با محوریت خشونت علیه زنان در مناطق حاشیه ی شهرها.

مظفریان ادامه داد: امسال با توجه به رخداد زلزله کرمانشاه و بروز شرایط بحران  که بخش اعظم آن متوجه زنان و کودکان است، جمعیت امام علی (ع) با شناسایی و امدادرسانی هایی که در حدود ۳۰۰ روستا در سه بخش سرپل ذهاب، ثلاث باباجانی و جوانرود با مشارکت اعضا داوطلب در قالب تیم های مختلف امدادرسانی  انجام داد، بر آن شد که پنجمین همایش طرح مادرانه را به موضوع «مادران باردار و نوزادان در شرایط بحران» با نگاهی به تحقیقات میدانی این همایش بعد از زلزله در مناطق آسیب دیده ی کرمانشاه اختصاص دهد.

مسئول طرح مادرانه جمعیت امام علی (ع) گفت: طبق گزارش های تیم های حاضر در مناطق زلزله زده، بیماری ها و عفونت های زنانه و همچنین مشکلات درمانی نوزادان و کودکان و خصوصا مسائل و بحران های روحی و روانی زنان ساکن در این مناطق از دلایل برگزاری این همایش و بررسی راهکارها، کمبودها و موانع بود.

کد مطلب 4244706

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